الامارات | صديق للقلب والكلي ومفتاح للرشاقة.. خبراء تغذية ينصحون بالموز

شكرا لقرائتكم خبر عن صديق للقلب والكلي ومفتاح للرشاقة.. خبراء تغذية ينصحون بالموز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف خبراء في المركز الاتحادي الألماني للتغذية الموز بأنه يعد صديقاً للقلب؛ إذ يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحوا أن الفضل في ذلك يرجع إلى احتواء الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يتمتعان بأهمية كبيرة لصحة القلب.

وأيضاً يعتبر الموز صديقاً للكلى؛ إذ يسهو في الوقاية أيضاً من خطر الإصابة بأمراض الكلى؛ لاحتوائه على البوتاسيوم المهم لصحة الكلى.

ومن ناحية أخرى يعد الموز مفتاحاً للرشاقة، بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، كما أنه يساعد على ضبط مستوى السكر الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم المعروف باسم «المؤشر الجلايسيمي».

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