الامارات | أشجار متحركة تصافح الزوار بأيادٍ من خشب

شكرا لقرائتكم خبر عن أشجار متحركة تصافح الزوار بأيادٍ من خشب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن العروض التي تتجول بين أروقة وأجنحة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته الـ13، يتفاعل الجمهور، خصوصاً الصغار، مع أشجار متنقلة تتحرك بجذوعها وأغصانها التي تعلوها أوراق خضراء، وتتفوق من حيث طولها على ما حولها، في عرض ساحر يستمر حتى نهاية المهرجان بعد غد في إكسبو الشارقة.

ويرافق العرض تجمع الجمهور حول الأشجار المتنقلة لالتقاط الصور والاستمتاع بمصافحة أغصانها وتأمل عرضها وهي تتحرك بجذوعها، وكأنها غادرت غابة مسحورة، وجاءت إلى المهرجان حيث الكتب والرسوم والأطفال الذين انطبع الشعور بالدهشة والفرح على وجوههم، إذ نجح العارضون الذين يختفون بداخل الجذوع المتحركة في إظهار الأشجار وكأنها على قيد الحياة. وتواصل الأشجار المتنقلة حركتها، لتنحني في كل مرة لتصافح الصغار وتضع أيديها الخشبية على أكتاف الكبار.

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