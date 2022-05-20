الامارات | «الجواهر الخفية» في دبي: المشاركة مفتوحة حتى 31 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجواهر الخفية» في دبي: المشاركة مفتوحة حتى 31 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مهرجان دبي للمأكولات في نسخته التاسعة عشاق الطعام للمشاركة في مسابقة «الجواهر الخفية»، عبر ترشيح مطاعمهم المفضلة داخل المدينة، مشيراً إلى أن دبي تزخر بالعديد من الوجهات الرائعة غير المعروفة بشكل كبير، ولطالما حظيت تلك الوجهات التي تناسب جميع الأشخاص على اختلاف ميزانياتهم باهتمام خاص من جانب المهرجان.

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان أن على الراغبين من عشاق الطعام بالمشاركة في المسابقة زيارة ثلاثة مطاعم مختلفة، وإنفاق ما لا يزيد على 100 درهم على طبقهم المفضل من كل مطعم، ثم مشاركة فيديو قصير يضم الأطباق الثلاثة، مدته من 30 إلى 60 ثانية على صفحتهم على «إنستغرام»، مع الإشارة إلى @dubaieats فيه، وسيحظى المحتوى الأفضل على فرصة للفوز بـ50 ألف درهم، من مجموع جوائز إجمالي قيمتها 100 ألف درهم.

وتستمر المسابقة حتى 31 مايو الجاري، وتهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الرائع في قطاع المطاعم بدبي، وإبراز الوجهات المحلية الفريدة والمستقلة التي تناسب جميع الميزانيات والأذواق.

ويقدم مشهد المأكولات في دبي خيارات واسعة ومتنوعة تناسب جميع الفئات، بما فيها المطاعم العائلية والمطاعم التراثية المستقلة التي تقدم طيفاً واسعاً من المأكولات الشهية والحلويات والمقبلات، وغيرها الكثير، والمقاهي التي تقدم الأطباق الأصيلة والتقليدية من مختلف أنحاء العالم.

شروط

من بين شروط المشاركة في مسابقة «الجواهر الخفية»، أن تكون مدة مقطع الفيديو بين 30 ثانية ودقيقة واحدة، ويجب أن يعرض مقطع الفيديو ثلاثة أطباق في ثلاثة مطاعم مختلفة، أي بطبق واحد لكل مطعم، كما يجب أن يتضمن المقطع فكرة معينة، بحيث يركز على أحد المطابخ العالمية أو نوع الطعام أو المطعم أو على الحلويات وما إلى ذلك، ويجب أن يظهر الفيديو مواقع المطاعم بوضوح إلى جانب أسماء الأطباق وأسعارها، وأن يكون عمر المشارك 13 عاماً فما فوق، وأن يكون مقيماً في دولة الإمارات.

100

ألف درهم قيمة الجوائز، ويحصل صاحب المحتوى الأفضل على 50 ألفاً.

مهرجان دبي للمأكولات في نسخته التاسعة يدعو عشاق الطعام إلى المشاركة في المسابقة.

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