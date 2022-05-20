الامارات | 3 وصفات ناجعة لمواجهة التنمر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وصفات ناجعة لمواجهة التنمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ورش عمل تهدف إلى رفع الوعي حول مخاطر التنمر وأسبابه وطرق التغلب عليه، وذلك عبر منصتها خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل. وبدأت أولى ورش التوعية حول التنمر في اليوم الثاني من المهرجان، بالشراكة مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، قدمتها الإخصائية الاجتماعية تقية يحيى أحمد، التي تناولت موضوع التنمر من زاويا مختلفة، ركزت على دفع الأطفال إلى التغلب على هذا السلوك من خلال التفكير الإيجابي، وفهم أسباب ظاهرة التنمر ونبذها في أوساط الأطفال.

وتتضمن الورش نصائح للأطفال بكيفية مواجهة هذا السلوك وحماية أنفسهم، من خلال تبسيط وفهم أسبابه وتوضيحها للصغار ليتمكنوا من التحكم في ردود أفعالهم تجاه التنمر وآلية التعامل معه، عبر ثلاثة محاور، تبدأ بالتفكير من أجل فهم هذا السلوك، ثم الحديث عن طبيعة الشعور لدى من يتعرض للتنمر أو يمارسه، وصولاً إلى التصرف الأمثل لمواجهة التنمر.

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