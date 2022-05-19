مفاجأة.. شاهد كابتن ياسمين قبل العضلات «فرق السما من الأرض» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت كابتن ياسمين مدربة كمال الأجسام جدلًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبحت حديث الرواد والمتابعين، وذلك بعد أن ظهرت بجسم مختلف عن أقرانها من الفتيات، حيث تملأ العضلات جسدها العضلات في الذراع والبطن، ما جعلها تشبه الرجال إلى حد كبير، وعبرت عن مدى تعلقها وهوسها بصالات الجيم.

ياسمين مدربة كمال الأجسام عادت لحلمها

وخلال حديثها مع تليفزيون «الوطن»، أعربت الكابتن ياسمين أو بيج ياسمين عن عشقها للحديد، إذ كانت ترى أول طرف الخيط لتحقيق حلمها هو التحاقها بكلية التربية الرياضية، ولكنها لاقت الرفض من أهلها، وارتضوا لها الالتحاق بكلية التجارة التي ناسبت مجموعها في الثانوية العامة 90%، وتخرجت من المرحلة الجامعية بتقدير جيد جدًا «كان ممكن اتعين معيدة، محبتش لأن الحديد عشقي».

وظهرت الكابتن ياسمين بشكلها قبل ممارسة التمارين الرياضية وحمل الأثقال، وذلك من خلال فيديو نشرته على تطبيق صنع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، إذ كانت تظهر عليها ملامح الأنوثة، وتشبه أقرانها من الفتيات، ما أحدث صدمة ومفاجأة كبيرة للمتابعين والمتفاعلين معها، ولاقت العديد من الانتقادات والتعليقات عن ما فعلته من تغيير على جسمها، وكان من أبرز التعليقات: «كانت ياسمين واتحولت إلى ياسين.. ليه عملتي في نفسك كده بجد كنت قمر».

@omniasabrynassar كاتبن ياسمين قبل ما تعمل عضلات ????‍original sound - Omnia Sabry Nassar

وعلقت الكابتن ياسمين على صورتها، مشيرة إلى أنها كانت تحافظ على الظهور بجمالها الطبيعي، ولا تضع مستحضرات تجميل على وجهها، «والله قمر، ومن غير ميكب، صدمة ليكم»، فضلًا على أنها تظهر بملابس من اللون الأخضر، وترتدي حجاب من نفس اللون.

هوس الكابتن ياسمين بصالات الجيم

وتحدثت الكابتن ياسمين عن أحلامها داخل صالات الجيم، بعد أن عملت مدربة للرجال، تطمح صاحبة الـ30 عامًا في أن تصل إلى جسم بيج رامي، بطل العالم في رياضة كمال الأجسام، وتحقق بطولة عالمية.