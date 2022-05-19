جامعة عين شمس تستجيب لعلاج الطفلة «هنيدة».. راقصة تنورة من ذوي الهمم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سعادة كبيرة تعيشها الطفلة هنيدة محمد، من ذوي الههم والمبدعة في رقص التنورة بعد استجابة رئيس جامعة عين شمس لها وتكليفه بعلاجها على نفقة الجامعة: «الحمد لله مبسوطين جدا أني ربنا كرمها وهيكمل العلاج بتاعها» بحسب ما روته «نهى محمد» والدة الطفلة لـ«الوطن».

فرحة الأم

وأضافت والدة الطفلة، أن ابنتها ستتلقى العلاج من اليوم داخل مستشفى جامعة عين شمس: «النهاردة هنروح عشان يشوفوا الحالة الصحية بتاعتها وهنبدأ العلاج بإذن الله»، موجهة رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك لرئيس جامعة عين شمس ولكل من ساهم في توصيل رسالتها.

الطفلة هنيدة تبدع في رقص التنورة

وفي 12 مايو، نشرت «الوطن» قصة الطفلة «هنيدة» من خلال بث مباشر عبر صفحتها بـ«فيس بوك» تحت عنوان: «هنيدة تسبح بالتنورة في ملكوت الله.. حكاية طفلة من ذوي الهمم احترفت الرقص بالحلال»، وهى طفلة من ذوي الهمم وتبدع في رقص التنورة التي احترفتها منذ عام عندما كانت تحضر إحدى المناسبات مع والدتها وشاهدت راقص التنورة، حتى بدأ تتعلق به.

مشكلة صحية تعاني منها الطفلة «هنيدة» منذ الولادة

وتعرضت الطفلة «هنيدة» لضعف في بصرها بعد ولادتها بساعات قليلة، نظرا لوجود كيس مياه على المخ، مما أثر على عصب العين وسبب لها مشاكل بصرية وعلى الرغم من ذلك لم تستسلم الطفلة لمرضها، ومارست حياتها بشكل طبيعي حتى احترفت رقص التنورة رغم أنها واجهت العديد من الصعوبات في البداية، التي كانت منها الشعور بـ«الدوخة» ولكن مع مرور الوقت تمكنت من تخطيها.

وتمارس «هنيدة» ألعاب القوى لتساعدها في الثبات واللياقة البدنية خلال رقصها بالتنورة، بجانب تنس الطاولة، فضلا عن اهتمامها بالمذاكرة والتنسيق بين التعليم والهوايات ومشاركتها في الحفلات بالتنورة.