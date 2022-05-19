ليه "القطط بـ 7 أرواح".. اعرف السر وراء هذه الأسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل سمعت أن القطط لديها 7 أرواح؟ قد تندهش عندما تعلم أن الرقم المستخدم في هذه الأسطورة الشائعة يختلف باختلاف المكان الذي سمعته فيه، في بعض الثقافات، يُقال إن للقطط 6 أرواح، وفي البعض الآخر 7، كما يُقال أحيانًا أن لديها 9.

لذا نستعرض لكم السر وراء أسطورة أن للقطط 7 أرواح، وفقاً لما جاء في صحيفة " Daily Mirror".

ليس لدى القطط حقًا 7 أرواح، لكن هناك عدة أسباب وراء اعتقاد كثيرين أنها تملك أكثر من روح، ويرجع ذلك لشهرتها في التناسخ هو قدرتها على القفز والهبوط.

إذا تتمتع بقدرة كبيرة على تسلق الأشجار العالية، والركض أمام السيارات، والقفز من الأماكن المرتفعة.

إضافة إلى ذلك، إنه من المعروف أنها تسقط من ناطحات السحاب وغيرها من المباني الشاهقة في الزلازل ولا تزال على قيد الحياة.

غالبًا ما تهبط القطط على أقدامها، هذا لأن لديهم ما يسمى "منعكس الاستقامة"، يمكنهم الالتفاف بسرعة كبيرة في الهواء إذا سقطوا من الأماكن المرتفعة.

يتميزون أيضاً بامتلاكهم لتوازن جيد للغاية وردود فعل، وعمود فقري مرن للغاية، إذ لديهم فقرات أكثر من البشر.

- لماذا سبعة؟

1. بسبب مشاهدة الكثيرين لقدرة القطط على النجاة من مواقف صعبة تهدد حياتهم كانت ستصيب بقية الحيوانات بإصابات بالغة، لذا من هنا بدأوا بالاعتقاد أن للقطط تمتلك أرواحًا متعددة.

2. من المحتمل أن تكون حقيقة أن القطط رشيقة للغاية وسريعة ومرنة لها علاقة كبيرة بأسطورة أن القطط لها حياة متعددة.

3. القطط تجري بسرعات محيرة للغاية من وجهة نظر الإنسان، يمكن للقطط المنزلية الركض بسرعة تصل إلى 30 ميلاً في الساعة أو 47 كم / ساعة، وهذا سريع للغاية بالنسبة لقط صغير.

4. حقيقة أن القطط يمكن أن تسقط من مثل هذه الأماكن المرتفعة دون أن تموت، وأحيانًا دون كثير من الإصابات، فهذا أمر لا يصدق ومن المحتمل أن يكون سببًا هائلًا آخر لتطور هذه الأسطورة.

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