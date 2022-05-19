تسبب النفور من العلاقة الحميمة.. أخطاء يقع فيها الزوجان أثناء الجماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يرتكب بعض الأزواج عادات خاطئة أثناء الجماع، قد تؤدي في المستقبل القريب إلى نفور أحد الطرفين من العلاقة الحميمة تمامًا، فما هي؟

الأخطاء التي تؤدي إلى نفور الزوجين من ممارسة العلاقة الحميمة، تتضمن ما يلي وفقا لما ورد في موقع webmd:

- عدم النظر إلى الشريك أثناء الوصول للنشوة

عدم النظر لشريك حياتك عند بلوغ النشوة الجنسية أثناء الجماع، قد يترك لديه انطباع سيئ، لاعتقاده بأنك لا تشعر بالرضا تجاه ممارسة العلاقة الحميمة معه.

- رائحة الفم الكريهة

لا يعير بعض الأزواج اهتمامًا كبيرًا بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون أو المضمضة بغسول الفم قبل الإقدام على ممارسة العلاقة الحميمة، مع العلم أن هذه العادة ضرورية، للتخلص من رائحة النفس الكريهة، التي تعتبر أسباب النفور من العلاقة الحميمة.

- خروج الغازات أثناء العلاقة الحميمة

ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المسببة للانتفاخ قبل الجماع، لتجنب خروج الغازات أثناء العلاقة الحميمة، ومن ثم التعرض لموقف محرج، قد يجعل الطرف الآخر ينفر منك.

- تسرب البول أو الحليب خلال العلاقة الحميمة

قد تواجه النساء بعد انقطاع الطمث صعوبة في التحكم بالمثانة أثناء العلاقة الحميمة، ما يشعر الرجال بعدم الراحة والإزعاج، خوفًا من أن يكون البول المتسرب حاملًا للأمراض، لكنه ليس كذلك.

ومن الوارد أيضًا أن يتسرب حليب من الثدي أثناء الجماع، لكنها علامة مبشرة على شعور المرأة بالاستثارة والرضا الجنسي، فلا داعٍ للقلق.

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