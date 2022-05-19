طريقة عمل تاكو الدجاج والطعم لذيذ: «نوعي لأسرتك من المطبخ المكسيكي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر طريقة عمل تاكو الدجاج، من أكثر ما تبحث عنه السيدات في الوقت الحالي، لتحضيره إلى أسرهن باعتباره من الأكلات العصرية التي تتميز بمذاقها الشهي، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها أجسام أطفالهن.

وفي هذا الصدد، يقدم «هن» طريقة عمل تاكو الدجاج، وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات عمل تاكو الدجاج

- 500 جرام من مكعبات الدجاج.

- نصف كوب من الطماطم، وقطعيها إلى شرائح.

- ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

- كمون.

- بابريكا.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

- فلفل حار.

- ثوم بودرة.

- رشة ملح.

- 6 قطع خبز تاكو.

طريقة عمل تاكو الدجاج

- احضري وعاء صغيرا، اخلطي البهارات معًا ثم اتركيها جانبًا.

- جهزي وعاء آخر، وضعي بداخله الفلفل، والكزبرة، والطماطم.

- اتركي المكونات الممتزجة جانبًا.

- ضعي الخل على الدجاج، ثم اسكبي البهارات عليه مع تقليبه جيدًا حتى يتشرب من الخليط.

- في مقلاة على النار، ضعي بها كمية مناسبة من الزيت.

- ضيفي الدجاج إلى المقلاة حتى ينضج.

- ضيفي عصير الطماطم إلى الدجاج من على الوجه، ثم انثري الجبن المبشورة.

- ضعي المكونات داخل خبز التاكو، حتى تنتهي الكمية.

- جهزيه إلى التقديم.

طريقة تحضير تاكو الدجاج الميكيسكية

وتعتبر وجبة تاكو الدجاج من الوجبات المشهورة في المكسيك، التي يعد سر مذاقها الشهي هو التتبيلة، لذا نعرض طريقة تحضيره على خطى الشيف أميرة شنب عبر برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «CBC» سفرة.

المكونات

- ورك دجاج بدون عظم.

- 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

- ملعقة كمون.

- ملح.

- ربع ملعقة فلفل أسود.

- ملعقة كبيرة زيت نباتي.

- 12 قطعة من خبز تاكو.

- كزبرة خضراء.

- صلصة.

خطوات التحضير

- أول خطوة، هي إحضار وعاء مناسب ضعي البهارات المذكورة سابقًا واخلطيها معًا جيدًا حتى تتجانس وتمتزج.

- ثانيا، في مقلاه مناسبة على نار متوسطة ضعي بها الزيت النباتي، ثم ابدأي في إضافة قطع الدجاج إلى المقلاج حتى تنضج ويتغير لونها، وبعد ذلك ارفعيه من على النار.

- والخطوة الأخيرة، هي تسخين خبز التاكو ثم ضعي أعلاه قطع الدجاج، بالإضافة إلى الكزبرة وشرائح الليمون.

- جهزيه للتحضير.

نصائح عند تجهيز وجبة تاكو الدجاج

- احرصي على تنظيف قطع الدجاج، وغسلها جيدًا، بالإضافة إلى ضرورة عدم وجود أي عظام بقطع اللحم حتى لا تسبب إزعاجًا عند تناولها.

- قلبي قطع الدجاج داخل التتبيلة جيدًا، مع تركها لمدة من الوقت تتراوح إلى ساعتين حتى تتشرب جيدًا بالمكونات، كما يفضل تركها لمدة 24 ساعة داخل الثلاجة وهي بالتتبيلة.

- يفضل عدم وضع قطع الدجاج داخل الزيت لوقت أكثر من اللازم، حتى لا يجف اللحم ويفقد طعمه الشهي.

- سخني خبز التاكو قبل إدخاله في تحضير الوجبة.