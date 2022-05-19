كابتن ياسمين توجه رسالة لـ تامر شلتوت بعد تحدي الريست: «ياريت كل الرجالة في جنتلتك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ظهرت مع تليفزيون «الوطن» بجسم لافت للأنظار، على عكس طبيعة أجسام الفتيات الفتيات اللاتي يمارسن التمارين الرياضية، إذ ظهرت بعضلات في الذراع، ومنطقة البطن، وصوت يكاد يصبح أقرب إلى صوت الرجال عند حمل الحديد والأثقال، علاوًة على شهرتها بكابتن ياسمين، التي تعمل مدربة للرجال في أحد صالات الجيم بالإسكندرية.

تحدٍ بين تامر شلتوت وكابتن ياسمين

تصدرت كابتن ياسمين حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبحت قصتها تتداول إلى حد كبير، ما دفع الكثير من الممثلين والإعلاميين إلى التواصل معها، ومن بينهم الفنان والإعلامي تامر شلتوت، إذ ذهب إلى صالة الجيم التي تتواجد بها لإجراء تحدٍ بينهما أسفر عن هزيمته لها.

ونشر الفنان تامر شلتوت عبر صفحته الرسمية على «انستجرام» وهو يلعب «ريست» مع كابتن ياسمين، وكلاهما يمسك يد الآخر في تحدٍ لمن يستطيع أن يثني ذراع الآخر، ويكون هو الأقوى، وفي تحدي الثنائي لاحظ الإعلامي تامر شلتوت إنحناء جسم الكابتن «ياسمين» حتى تستطيع أن تفوز عليه في اللعبة، ولكنها لم تستطع «بتتحركي بجسمك، بس برضو مش هتعرفي تكسبيني».

ونشرت الأخرى فيديو لها عبر صفحتها على «تيك توك»، توجه الشكر إلى الفنان تامر شلتوت لدعمه لها، قائلة: «أنت مثال للرجالة الخلوقة، ياريت كل الرجالة تكون زيه وفي وعيه، جه عشان يدعمني، ياريت كل الرجالة تكون في جنتلتك».

من هي الكابتن ياسمين؟

«كابتن ياسمين» إحدى الفتيات التي تهوى صالات الجيم منذ طفولتها، ولكن رفض أهلها التحاقها بكلية التربية الرياضية التي كانت تعتبرها أول الطريق لتحقيق أحلامها، لتلتحق بكلية التجارة وتتخرج بتقدير جيد جدًا، ولكنها رفضت العمل في مجال المحاسبة، إذ ترى أن الحديد عشقها، وذلك ضمن حديثها مع تلفزيون «الوطن».

وبدأت في التركيز على تحقيق حلمها، وواظبت في الذهاب إلى صالات الجيم، حتى حصلت على جسم يشبه الرجال المتمرسين في رياضة كمال الأجسام، وتطمح الفتاة في أن تصل إلى بطولة الجمهورية في رياضة كمال الأجسام مثل البيج رامي.