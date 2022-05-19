أسباب تساقط الشعر عند الأطفال.. خلل هرمونات وسوء تغذية

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسباب تساقط الشعر عند الأطفال، بات السؤال الأكثر تداولا وبحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى محركات البحث المختلفة، وفي المجموعات الخاصة بين السيدات والأمهات على«فيسبوك وواتساب»، حتى يتخلصن من تلك الأزمة التي تجتاح الأطفال وتصيبهم.

ويُقدم «هُن» أسباب تساقط الشعر عند الأطفال، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أسباب تساقط الشعر عند الأطفال

يعتبر السبب الأساسي لتساقط الشعر عند الأطفال في فترة ولادته وخلال الـ6 أشهر الأولى، هي انخفاض مستوى الهرمونات لديه، ما يجعل هناك بعض الفراغات في الشعر، والتي يصعب علاجها وتأخذ وقتا طويلا لحل تلك الأزمة.

خلل هرمونات ومشاكل غدة درقية

كما يعتبر الإصابة بمرض الثعلبة، واحدا من الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر، ما يجعله يبدأ في فقدان الشعر بشكل مفاجئ يوما بعد يوم، فضلا عن سوء التعامل الصحيح معه، إذ تجد بعض الأمهات تقوم بشد الشعر بشكل عنيف أثناء تصفيف شعر الطفل وتسريحه، بالإضافة لحدوث مشاكل في الغدة الدرقية وبالتالي يحدث خلل في هرمونات الطفل ما يؤثر بالسلب على صحته العامة وشعره، إذ يتعرض للتساقط.

سوء تغذية ونقص معادن وفيتامينات

التغذية غير السليمة للطفل، تتسبب في حدوث مشاكل صحية على الجسم وكذلك الشعر، إذ تأخر من نموه الجسدي، ما يترتب عليه حدوث مشاكل في الشعر والبشرة أيضا، كما يؤدي لحدوث فقدان في الشهية ونقص نسبة الفيتامينات والمعادن والبروتينات داخل جسم الطفل، وهو يؤثر على الشعر بشكل كبير، ويحدث تساقط به.

تفضل بعض الأمهات قص الشعر للطفل واستخدام المكواة والسيشوار لتصفيفه طوال الوقت، وهو ما يؤثر على الشعر ويعمل على تقصفه وبالتالي تساقطه، نتيجة تعرضه للمواد الكيميائية التي تضر بالشعر بشكل كبير وتدمره، نتيجة للتعرض المباشر للحرارة التي تهلك بصيلات الشعر والفروة.