الامارات | تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة تعليقاً عن الحالة الصحية الحالية لوالده بعد نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري، أن والده فقد الوعي، وحالته الصحية متدهورة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح نجل الفنان المصري أن عودته إلى المستشفى جاءت بعد خروجه منه بـ24 ساعة فقط، بسبب تدهور حالته الصحية ما جعل عائلته يعودون به إلى المستشفى مرة ثانية.

وبالفحص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تبين إصابة الفنان عبدالرحمن أبو زهر بالتهاب رئوي حاد، وهو الأمر الذي تسبب في دخوله إلى العناية المركزة، وطالب نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة الجمهور بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل

جدير بالذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان دخل المستشفى أكثر من مرة بسبب إصابته بشرخ في الحوض، إضافة إلى فقدانه الوعي لعدة أيام.

وكان أبو زهرة أصيب ببكتيريا في المعدة عندما كان موجودا في أحد مستشفيات الدقي، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري الذي أجرى بداخله عملية جراحية، وبعد نجاح العملية تلقى الرعاية الصحية اللازمة ومن ثم عاد إلى منزله حتى أصيب بالتهاب رئوي.

ويعد مسلسل هجمة مرتدة هو آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي عرض في موسم رمضان 2021، بالإضافة إلى مشاركته في الفيلم السينمائي أهل الكهف الذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

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