الامارات | للوقاية من موجة الغبار.. أطباء ينصحون مرضى الربو بـ «الدوام عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من موجة الغبار.. أطباء ينصحون مرضى الربو بـ «الدوام عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أطباء متخصصون في الأمراض الصدرية، مرضى الربو من التعرض لانتكاسات صحية، بسبب موجة الغبار التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية، وبدء حدوث ارتفاع في نسب الرطوبة بالجو، مطالبين بتفعيل العمل عن بعد لهذه الفئة، إلى حين تحسن الأجواء بشكل تام.

وأكد الأطباء أن عياداتهم شهدت ارتفاعًا في عدد مراجعيها خلال الأيام الأخيرة، بنسبة تراوح بين 20% و30%.

وأكدت استشارية الأمراض الصدرية في جمعية الأمارات الطبية، الدكتورة شرينة الظاهري، أن موجة الغبار التي تشهدها الدولة منذ أيام، أدت إلى ارتفاع أعداد مراجعي عيادات الأمراض الصدرية، بسبب تعرض الجهاز التنفسي لمهيجات تعرضهم لمشكلات صحية.

وطالبت بتفعيل نظام العمل عن بعد لمرضى الربو أو من يعانون من مشكلات صدرية، خلال فترة انتشار الغبار بالجو، للحدّ من تعرضهم لأية انتكاسات صحية مفاجأة.

ونصحت بتقليل التعرض للمهيجات قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة، والاستمرار في أخذ الأدوية، ومراجعة الطبيب في حال زادت أعراض الحساسية، وطالبت بمناقشة المريض لطبيبه المختص لوضع خطة علاجية للربو، في حال زادت عليه الأعراض، لمعرفة آلية التصرف في هذا الوقت.

وقال استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، إن على مرضى الربو، أو من يعانون من مشكلات في الصدر، اتباع إجراءات خاصة خلال فترات الغبار والرطوبة، تتضمن تجنب ممارسة الرياضة، والحرص على تناول الأدوية في الوقت المحدد، وإغلاق نوافذ المنزل بإحكام، وارتداء النظارات والكمامات في حال الخروج من المنزل، مؤكدا أن عيادته شهدت زيادة ملحوظة في عدد المراجعين خلال الفترة الأخيرة، تصل إلى 30% من العدد الاعتيادي.

وأكد استشاري الأمراض الصدرية، الأستاذ المشارك في جامعة الإمارات، الدكتور محمد الحوقاني، ضرورة الالتزام بالأدوية سواء التي يتناولها مريض الربو بشكل منتظم، أو الوقائية التي تؤخذ عند الحاجة، مثل البخاخات.

وقال إن الأجواء المغبرة تعرض مرضى الربو لنوبات من الحساسية، وضيق التنفس مما يجعلهم في حاجة إلى مراجعة الطبيب بشكل عاجل، ناصحا بمتابعة النشرة الجوية يوميا قبل اتخاذ قرار الخروج من المنزل، والتأكد من صلاحية عمل فلاتر التهوية في أجهزة التكييف.

ولفت إلى أن المشكلات الصحية التي يتعرض لها مريض الربو بسبب الغبار تشمل صعوبة التنفس، والكحة الشديدة، مضيفا أنه استقبل عددا أكبر من المعتاد من المتأثرين بالأحوال الجوية خلال الفترة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news