9 أعراض إذا ظهرت عليك توقف عن تناول اللحوم واستشير الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل عانيت من قبل من القيء أو الإسهال أو الدوار بعد تناول اللحوم؟ إذا كانت إجابتك بالإيجاب، فقد يكون لديك حساسية تجاه اللحوم.

ويشير عدم تحمل اللحوم إلى صعوبة جسمك في هضم اللحوم (لحم البقر والضأن) والمعاناة من ردود فعل جسدية سلبية تجاهها.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أعراض تشير إلى عدم تحملك لـ اللحوم، وفقا لموقع " newlifenutrition".

أسباب عدم تحمل اللحوم:

- المضغ غير الكافي:

إذا كنت لا تمضغ اللحم بشكل صحيح، فقد يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في معالجة قطع اللحم الضخمة، لذا من الأفضل أن تتناول قضمات أصغر من اللحم حتى تتمكن من هضمها بشكل صحيح.

- تناول كمية غير كافية من الألياف:

تعاني من عدم تحمل اللحوم إذا كان نظامك الغذائي منخفضًا في الألياف، وسيساعدك تناول الكثير من الخضروات الغنية بالألياف مثل الكرنب والسبانخ والبروكلي على تحمل اللحوم بشكل أفضل.

- أحجام الحصص الكبيرة:

يؤدي تناول أجزاء كبيرة من اللحم مثل شرائح اللحم أو الأضلاع إلى عدم تحمل اللحوم، ويستغرق الجهاز الهضمي يومين لهضم اللحوم لأن محتواها من الدهون والبروتين يحتوي على جزيئات معقدة.

عدم تحمل اللحوم مقابل حساسية اللحوم:

يختلف عدم تحمل اللحوم عن حساسية اللحوم، هذا الأخير هو رد فعل تحسسي تجاه اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن ولحم البقر، وتعتبر حساسية اللحوم الحمراء على عكس عدم تحمل اللحوم الذي يعد مشكلة في الجهاز الهضمي، فإن حساسية اللحوم تتعلق بجهاز المناعة وتكون مهددة للحياة.

ما هي أعراض عدم تحمل اللحوم؟

1. الانتفاخ:

تناول كميات كبيرة من اللحوم يبطئ من التخلص من فضلات المعدة، وهذا بدوره يسبب الانتفاخ.

2. الغثيان:

وهو أحد أكثر أعراض عدم تحمل اللحوم شيوعًا، لذا إذا شعرت بعدم الارتياح في معدتك بعد تناول اللحوم، فيكون علامة على أن جسمك لا يهضمها بشكل صحيح.

3. التعب:

يؤدي عدم تحمل اللحوم إلى تعب أمعائك، مما يمنحك شعورًا ثقيلًا في أمعائك مما يجعلك تشعر بالتعب.

4. ضعف المناعة:

تحتوي اللحوم الحمراء على سكر طبيعي يُعرف باسم Neu5Gc، وبما أن جسم الإنسان لا ينتجه، فيعتبر هذا السكر غريبا، وعندما لا يستطيع جسمك تحمل اللحوم، فقد تتعرض لرد فعل مناعي سام يضعف مناعتك ويجعلك عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

5. رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم:

اللحوم التي لم يتم هضمها بشكل صحيح لها رائحة كريهة ستخرج في النهاية من خلال فمك ومسام جسمك.

6. ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي تناول الكثير من الصوديوم في اللحوم إلى ارتفاع ضغط الدم وهو سبب رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

7. الهالات السوداء تحت العينين:

سيحاول جسمك إنتاج أجسام مضادة لطرد جزيئات اللحوم في مجرى الدم والتي يعتبرها غزاة غريبة، وينتج عن آلية الدفاع هذه آثار جانبية غير مرغوب فيها، بما في ذلك الهالات السوداء تحت العينين.

8. آلام الجوع المستمر:

عندما تأكل الكثير من البروتينات ولا تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات، تنخفض مستويات السكر في الدم، وينتج عن ذلك الشعور بالجوع المستمر.

9. الإمساك:

اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذا إذا احتفظ جهازك الهضمي بكمية كبيرة من الحديد، فقد تشعر بالإمساك.

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