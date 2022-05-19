لو بيضايقك.. اعرف لماذا ينمو شعر الأنف طويلاً وهذه هي فوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شيء يلفت انتباهك وأنت تنظر في المرآة، تميل لإلقاء نظرة فاحصة، لترى غابة من شعر الأنف الطويل تلوح من أنفك، لتبدأ الأسئلة تملأ رأسك على الفور، متى تنبت هؤلاء؟

لا تنزعج، شعر الأنف جزء طبيعي من الحياة، في الواقع، يحتوي السطح الداخلي لأنفك على العديد من بصيلات الشعر مثل الجزء العلوي من رأسك، إنهم في مكانهم لسبب مهم أيضًا، كما يقول مايكل بنينجر، طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة، وفقا لموقع clevelandclinic.

الغرض من شعر الأنف

ضع في اعتبارك أن شعر الأنف مرشح هواء طبيعي، يوضح الدكتور بينينجر: "عندما تتنفس من خلال أنفك، يسد الشعر الموجود في أنفك الغبار وحبوب اللقاح والجزيئات الأخرى التي يمكن أن تشق طريقها إلى رئتيك، وتعرضك للمشاكل الصحية المختلفة كما أنه يحجب التلوثات والجراثيم عنك".

وتشير الدراسات إلى أن المزيد من شعر الأنف يمكن أن يكون شيئًا جيدًا أيضًا، وجد الباحثون أن طبقة كثيفة من شعر الأنف يمكن أن تقلل بالفعل من خطر الإصابة بالربو بالتزامن مع حمى القش (التهاب الأنف التحسسي).

لماذا ينمو شعر الأنف طويلاً؟

الشيخوخة تجلب الكثير من التطورات الجسدية المثيرة للاهتمام - وهذا يشمل التغييرات في شعر أنفك، يلاحظ الدكتور بينينجر.

من الطبيعي أن يصبح شعر الأنف أطول وأسمك كلما تقدمت في العمر، إنه جزء من عملية تسمى حساسية طور التنامي، أو بشكل أساسي، التعرض طويل الأمد للهرمونات في جسمك، (يمكن للظواهر نفسها أن تغذي شعر دمية القزم في أذنيك وعلى حاجبيك).

كيفية التخلص من شعر الأنف

استثمر في بعض أدوات قص شعر الأنف، قد تكون هذه مقصًا صغيرًا خاصًا مع أطراف مدورة بأمان أو أداة طنين ترقى إلى فتحة الأنف.

لاحظ أن هذه لن تكون مهمة لمرة واحدة، سوف ينمو شعر الأنف من جديد، (حقيقة سريعة: ينمو متوسط بصيلات شعر الأنف أكثر من 6 أقدام خلال حياة الشخص، وهو ما يفسر بالتأكيد سبب كون هذا مصدر قلق).

لا تنزع شعر الأنف

قاوم الرغبة في سحب شعر الأنف، يمكن أن يؤدي نتف الشعر في أنفك أو إزالته بالشمع إلى نمو الشعر تحت الجلد والالتهابات، حددت دراسة أجريت على الأشخاص المصابين بالتهاب الدهليز الأنفي، وهو عدوى أنفية شائعة، نتف شعر الأنف كعامل خطر رئيسي.

أفكار أخيرة

الخلاصة في شعر الأنف الطويل؟ إنها مسألة عناية شخصية أكثر من كونها مشكلة طبية، يؤكد الدكتور بينينجر أن "شعر الأنف الطويل لن يؤذيك، ولكن إذا قمت بإزالته بشكل غير صحيح، فقد تتسبب في حدوث مشكلات".

لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا