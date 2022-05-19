منال رستم أول مصرية تتسلق قمة «جبل إيفرست».. تركت الصيدلة لتحقيق حلمها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثبت الكثير من النساء حول العالم قدرتهن على الوصول إلى أعلى مكانة في العالم، واستطعن رفع علم مصر في كافة النشاطات، وآخرهن الفتاة المصرية منال عادل رستم، التي حققت أعلى النتائج في تسلقها ووصولها إلى أعلى قمة جبلية في العالم «قمة جبل إيفرست»، وذلك بعد خمسة أيام فقط من بداية المرحلة الأخيرة من مغامرتها في آسيا، لتصبح بذلك أول امرأة مصرية تتسلق هذا الجبل.

تستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن الفتاة المصرية منال رستم، على النحو التالي:

منال رستم أول مصرية تتسلق قمة جبل إيفرست

منال عادل رستم البالغة من العمر 38 عامًا، تخرجت في كلية الصيدلة وعملت بمجال الصيدلة منذ التخرج حتى تركته بعد 14 عاما واتجهت إلى الرياضة، شاركت في العديد من الماراثونات حول العالم في دبي والأقصر والأردن وسور الصين العظيم ومدريد ولندن والكويت وعمان.

بدأت رحلتها في تسلق الجبال بتسلق قمة جبل سانت كاترين في سيناء عام 2009، ثم استمرت في تسلق الجبال حتى وصولها إلى قمة «إيفرست»، وأصبحت أيضًا أول امرأة عربية مصرية محجبة تعمل كواجهة إعلانية لأحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الملابس الرياضية، وذلك وفقًا لما ذكرته في حوار أجري معها عبر موقع «دوتشيه فيله» الألماني بنسخته العربية.

منال رستم تنشأ جروب على الفيسبوك لدعم الفتيات

أنشأت منال جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لدعم الفتيات، وفي البداية كان عدد أعضاء الجروب 80 فتاة فقط من صديقاتها ولكن بعد تحقيقها للعديد من النجاحات زاد عدد الأعضاء.

في عام 2013، تسلقت منال رستم أعلى قمة جبل في تنزانيا وهي قمة جبل «كليمنجارو»، والمقدرة بـ 5 آلاف و895 مترًا، وحققت بعد ذلك نجاحات كثيرة خاصةً بعد تسلقها لجبل «كينيا» الذي يعتبر ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، وأيضًا في نفس العام شاركت في سباق سور الصين العظيم وحصلت على العديد من الجوائز وأصبحت بذلك أول فتاة مصرية تشارك في مثل هذا الحدث.

وفي عام 2015، نجحت «منال» في تسلق أعلى قمة جبلية في أوروبا وخامس أعلى قمة في العالم قمة «جبل إلبروس» في روسيا ويبلغ ارتفاعها 5 آلاف و642 مترًا، وفي عام 2016 نجحت في تسلق قاعدة جبل الهيمالايا ويبلغ ارتفاعها 5363 مترًا، وشاركت في نفس العام في سباق سور الصين العظيم كأول فتاة مصرية.

في عام 2022 نجحت منال رستم في تحقيق حلمها بالوصول إلى قمة جبل «إيفرست»، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وهي على قمة جبل إيفرست مُعلقة «الحمدلله، تحقق الحلم»، وبذلك تُعد منال رستم أول مصرية تتسلق أعلى قمة جبلية في العالم جبل «إيفرست» مشجعة الكثير من السيدات في العالم على تحقيق حلمهن مثلها، لأنها أصبحت الأن قدوة لكل فتاة في العالم تريد أن تحقق حلمها، وشجعت بصورة خاصة المسلمات المحجبات، مؤكدة على أن الحجاب ليس عائقًا في تحقيق الأحلام.