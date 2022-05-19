طريقة عمل التبولة اللبنانية الأصلية.. «وصفة سريعة وشهية سيحبها الأطفال»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل التبولة اللبنانية الأصلية لمذاقها الشهي، واحتوائها على عناصر غذائية متعددة مما يجعلها تحتوي على فوائد عدة يحتاجها الجسم، لذلك تسعى كل سيدة في المنزل على إعدادها، حتى يستفاد منها الأطفال وخاصة أنها مختلفة عن السلطة الخضراء، مما يجعل الأبناء يقبلون على تناولها بسهولة كنوع من التغيير.

وفيما يلي نرصد طريقة عمل التبولة اللبنانية الأصلية، من قبل الشيف سالي فؤاد عبر برنامجها حلو وحادق الذي يعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل التبولة اللبنانية الأصلية

المكونات

3 حزم بقدونس مفرومين

نصف كوب برغل

ربع حزمة نعناع مفرومة ناعم

بصلة مفرومة ناعم

3 حبات طماطم

ربع كوب عصير الليمون

3 ملاعق كبار دبس الرمان

ربع كوب زيت زيتون

نص ملعقة قرفة نعمة

بهارات

ملح وفلفل

طريقة تحضير التبولة اللبنانية الأصلية

- عن طريقة عمل التبولة اللبنانية الأصلية، يجب في البداية نقع البرغل في عصير الليمون، وتركه قليلا.

- فرك البصل المفروم مع البهارات والقرفة الناعمة، ثم ترك أيضا الخليط.

- وضع البقدونس والطماطم والنعناع والبرغل داخل وعاء عميق وبعد ذلك خلط جميع المكونات باستخدام ملعقة.

- إضافة دبس الرمان والملح والفلفل والليمون.

- وضع زيت الزيتون على كل المكونات، وحينها تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الفتوش

2 حبة طماطم

3 ثمرة بصل.

نصف كوب من النعناع.

2 رغيف شامي محمص جيدًا، وقطعية إلى أجزاء صغيرة.

2 حبة فلفل أحمر.

حزمة خس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حزمة فجل.

2 فص ثوم.

6 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير فتوش

- تقطيع الطماطم، والخيار، والفجل، والفلفل إلى قطع صغيرة.

- هرس النعناع، مع البقدونس إلى قطع صغيرة ووضع الخس في طبق عميق.

- خلط المكونات جيدًا، ورش السماق.

- توابل السلطة عن طريقة فرم الثوم وإضافة زيت الزيتون، والملح مع عصير الليمون.

- جلب طبق التقديم ووضع بداخله الخبز المحمض ثم المكونات الأخرى من الخضراوات.

- إضافة الثوم وعصير الليمون، ثم التقديم.

طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم

المكونات

500 جرام بنجر

علبة ذرة صفراء

1 حبة فلفل أخضر

1 حبة متوسطه بصل

1 كوب عصير ليمون

1 كوب زيت

1 كوب خل

1 معلقه صغيرة فلفل أسود

2 معلقه صغيرة ملح

1 معلقه صغيرة زيت زيتون

مكعبات ثلج للتجهيز

طريقة تحضير سلطة البنجر

- وضع في وعاء عميق كمية ماء على نار متوسطة، ويترك حتى الغليان بشكل شديد.

- تقطيع البنجر على شكل قطع متوسطة الحجم.

- بعد ذلك وضع البنجر في الماء المغلي وتركها دقائق لتكون لينة.

- في طبق عميق يتم وضع ماء ومكعبات الثلج.

- يمكن إخراج البنجر من الماء المغلي، وبعد ذلك وضعه على الفور داخل طبق الماء المثلج.

- تركه في الماء المثلج لعدة دقائق.

- تقطيع الفلفل على اللوح الخاص بذلك على شكل شرائح.

- تقطيع البصل على شكل شرائح رقيقة جدا.

- داخل طبق عميق آخر، إضافة الليمون والخل والملح والفلفل والزيت واستمرار في التقليب باستخدام مضرب شبك ثم وضع البصل مع التقليب، ثم إضافة الذرة لعمل السلطة.

- وضع كل المكونات في طبق التقديم.