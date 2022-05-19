منها المكياج.. 5 أشياء غريبة يفعلها الرجال أثناء غياب الزوجة عن المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبذل الرجال قصارى جهدهم ليكونوا متحضرين أو منظمين ونظيفين أمام شركائهم، لكن هل تعلم ماذا يفعل "الفأر" عندما تغيب "القطة"؟

يقوم الرجال بالعديد من الأشياء العشوائية في غيابك وقد لا تتمكن حتى من تخمينها.

إليك 7 أشياء تعرفنا عليها، وفق ما أورد موقع timesofindia، لذا واصل القراءة للنهاية حتى تعرفها،

1- يقضون المزيد من الوقت في المرحاض

بمجرد خروجك، سيقضون وقتهم في الجلوس على المرحاض بهاتفهم أو جهازهم اللوحي أو حتى الكمبيوتر المحمول، حتى أن بعض الرجال يجلسون على المرحاض ويلعبون على هواتفهم.

2- شم أجزاء أجسامهم

يمكن أن يكون الرجال مثيرون للاشمئزاز، حسنًا النساء ليسوا أقل من ذلك، لكن هنا سنكتشف الجانب القذر من الرجال، كثير من الرجال لديهم عادة شم رائحة الإبطين أو ملابسهم الداخلية.

3- تناول أطعمة غريبة

الآن أصبح الطعام أمرًا صادقًا بشأنه أمام شريكهم، لكن ما لم يكشفوا عنه هو حبهم لتجربة مجموعات طعام غريبة، مثل تناول الحلاوة الطحينية مع الخيار.

4- البكاء

كثير من الرجال، بفضل المجتمع الذكوري، مكيفون لإخفاء دموعهم. لذلك إذا شعروا يومًا ما بالرغبة في البكاء، فسوف يفعلون ذلك في غيابك.

سواء كانت صدمة شخصية أو مشهدًا سينمائيًا، فمن المحتمل أن يستيقظوا للذهاب إلى الحمام أو ينتظرون مغادرتك.

5- تجربة مكياجك

هل تعلم أن بعض الرجال يحبون تجربة المكياج؟ سوف يجربون أحمر الشفاه الملون الخاص بك أو يرون ما تفعله فرشك، فقط من أجل المتعة.

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