مفعوله كالسحر.. 13 طعاما مفيدا للغاية تعشقه أعضاء الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعًا أن تناول الأطعمة الصحية يساعدك في الحصول على جسم قوي، وتلعب بعض الأطعمة التي تتناولها دورًا كبيراً في الحفاظ على صحة الجسم، وفقاً لما جاء في موقع "forkly".

1. البطاطا - البنكرياس:

من بين الوظائف الأخرى، يساعد عضو الغدة المسمى البنكرياس على تكسير الطعام من معدتك وإنتاج هرمون يسمى الأنسولين للمساعدة في تنظيم مستويات الجلوكوز والسكر في الجسم، لذا تعد البطاطا مصدرًا كبيرًا للفيتامينات A و C، ما يساهم مرضى السكر أيضًا في توازن مؤشر نسبة السكر في الدم لديهم، والذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بوظيفة البنكرياس.

2. الجزر- العين:

يوجد شيء في الجزر يسمى بيتا كاروتين والذي تتحول أجسامنا إلى فيتامين أ، وهو يساعد في مساعدة العين على البقاء قوية مع تقدمنا في العمر، ومنع فقدان البصر لدى كبار السن.

3. الأفوكادو - الرحم:

الأفوكادو مصدر كبير لحمض الفوليك، الذي يساعد في تقليل فرص إصابتك بخلل التنسج العنقي، وهو مرض سرطاني يمكن أن ينتقل في الرحم.

4. الجوز - الدماغ:

الجوز مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفضلة لدينا، إضافة إلى أنه بينما يشبه شكل الدماغ، لذا فإنه يساعد على تحسين وظائف عقلك بهذه الدهون الصحية.

5. الكرفس - العظام:

هل سبق لك أن لاحظت أن الكرفس يشبه إلى حد كبير عظامك؟، إذ يحتوي على شيء مشترك معها بخلاف المظهر فقط، فهو غني بـ 23٪ من الصوديوم ، تمامًا مثل عظامك، لذا يعتبر مصدرًا رائعًا للسيليكون الذي يساعد في تكوين بنية عظامك للحفاظ على قوتها وصحتها.

6. الموز - الشعور بالسعادة:

يحتوي الموز على بروتين خاص إضافي يسمى التربتوفان والذي يتم تحويله بالفعل إلى مادة السيروتونين بمجرد هضمه في الجسم، هو المادة الكيميائية السعيدة المحبوبة والتي يمكن أن تعزز مزاجك وتجعلك تشعر بالسعادة.

7. العنب - الرئتين:

إذا كنت تعاني من الربو الناجم عن الحساسية، فإن العنب وبذوره هو أفضل صديق لك، إذ تحتوي البذور على مادة كيميائية تسمى proanthocyanidin تساعد في تقليل الربو.

8. البصل - خلايا الجسم:

يشبه البصل خلايا الجسم إلى حد كبير، لذا يمكن أن يزيل أي مواد متعلقة بالنفايات من خلاياك، وتلك الدموع التي تنزعج منها، هي في الواقع تنظف عينيك، لذا فهو منتج تنظيف طبيعي لجسمك.

9. البروكلي - الخلايا السرطانية:

وجد أنه إذا تناولت البروكلي مرة واحدة في الأسبوع، يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 45٪.

10. المشروم - الأذن:

للحفاظ على قوة عظامك، تناول بعض المشروم، وذلك لأنه غني بكميات وفيرة بفيتامين د.

11. الزيتون - المبايض:

وُجد أن الزيتون لا يشبه مبيض المرأة فحسب، بل يساعد في منع أي جينات تهيئ المرأة للإصابة بسرطان المبيض، لاحتوائه على كمية من الدهون الصحية.

12. الطماطم - القلب:

يمكن أن يساعد تناول الطماطم في تحسين صحة قلبك، وذلك لاحتوائها على مادة الليكوبين التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

13. فراولة - الأسنان:

إذا كنت تأكل الفراولة بانتظام، فيمكن أن تساعد في تبييض أسنانك، وذلك لاحتوائها على ما يسمى بحمض الماليك.

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