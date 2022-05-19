طريقة عمل الفتوش الفلسطيني.. «تكات بسيطة هتظبط الطعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات عن أكلات المطبخ الفلسطيني المميزة، وبخاصة طريقة عمل الفتوش الفلسطيني، الذي ذاع صيته بكثرة داخل البلاد العربية، كونه من أشهر الأنواع الشهية التي يفضل تناولها الكثير نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأكثر من وصفة وطريقة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الفتوش الفلسطيني، الذي يعتبر من الأطباق الأساسية على المائدة ويفضله الفتيات بشكل خاص.

ويمكن عمل الفتوش الفلسطيني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة في تقديم المعلومة، وتعتبر من أكثر الشيفات اللواتي يتمتعن بشعبية كبيرة بين الجمهور في مختلف البلاد العربية.

مقادير طريقة عمل الفتوش الفلسطيني

4 حبات طماطم

4 حبات خيار

ليمون

بقدونس

معلقه صغيره من النعناع الناشف

رشه ملح

ثوم

فجل

خس

فلفل

زيت زيتون

صلصة

السماق

طريقة عمل الفتوش الفلسطيني

في البداية يتم تقطيع المكونات مع بعضها البعض لقطع ومكعبات صغيرة، وتأتي الخطوة التالية في تقطيع النعناع والخس والبقدونس، مع خلطها جميعها مع بعض حتى تمام الخلط والتجانس.

بعد تجانس المكونات مع بعضها البعض، يتم رش السماق وعمل الصلصة الجيدة مع فرم الثوم، ثم إضافة الملح وزيت الزيتون وعصير الليمون، مع التحريك والخلط المستمر.

يمكن تقطيع الخبز المحمص ووضعه في طبق التقديم، ومن ثم إضافته لسلطة الفتوش، ويمكن تزيين الطبق بالخس والخيار والليمون.

سلطة الفتوش الفلسطيني

طماطم

فجل

بصل أخضر

خيار

خس

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

عصير ليمون

زيت زيتون

فلفل أخضر

خيار مخلل

خبز محمص

زيتون أخضر

طريقة عمل الفتوش الفلسطيني

يتم تقطيع المكونات مع بعضها البعض ووضعها في وعاء كبير عميق، وفي نفس الوقت يتم تحميص الخبز حتى يكون جاهز للاستخدام.

يتم إضافة زيت الزيتون والنعناع الجاف مع تقليبه جيدًا، ثم يتم إضافة الفجل والزيتون الأخضر والخيار المخلل والنعناع المفروم والفلفل الأخضر والبصل الأخضر إلى المكونات الثانية وعليه الملح، مع إضافة الخبز المحمص الذي سبق تحميصه إلى الوعاء والخضراوات ثم يُقلب جيدًا وبعدها يصبح جاهزا للتناول ويقدم على مائدة الطعام بجانب الأطباق الرئيسية، كما يمكن تناوله بمفرده في أوقات مختلفة من اليوم، كونه يتواجد به العديد من الانواع التي تفيد الجسم.