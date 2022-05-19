«ماري مجدي» استغاثت من ضرب جوزها بـ«الشومة» فاتحبس: عاوزة حقي أنا وبناتي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جسم ضعيف، تحاول أن تصد به الضربات المتكررة لها من زوجها ذو البنيان الضخم، كانت آخرها لقطات مسجلة من كاميرا المراقبة التي رصدته وهو يتهجم عليها بوحشية مستخدما «شومة»، بينما تحاول بكل الطرق منعه والتخلص من الألم المسبب لها إلا أنها لم تستطع ذلك، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتم القبض عليه بعد اعتداءه على زوجته ماري مجدي.

كاميرا المراقبة ترصد تعدي الزوج على «ماري مجدي»

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومدته 21 ثانية تعدي رجل على امرأة باستخدام «شومة»، إذ استمر في ضربها وهي تحاول تفادي هذا الهجوم ولكن بدون جدوى، مما تسبب لها بإصابات عدة، فيما تفاعل الكثير من المستخدمين مع هذه الواقعة وطالبوا بالقبض عليه وحبسه ليكن عبرة لأي زوج يعتدي على زوجته، وبالفعل تم تحرير محضر ضده، بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، بعد استغاثة الزوجة ماري مجدي ومطالبتها بحقها هي وبناتها.

القبض على الزوج

وبعد الفحص، تبين أن هذه الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، إذ أنه مقيم في منطقة الشرابية ويعمل سائق تاكسي، وتعدى على زوجته ماري مجدي نتيجة الخلافات بينهما، وسرعان ما تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

ماري تكشف: جوزي مدمن وحاولت أساعده كتير

وتحدثت الزوجة ماري، خلال محضر الشرطة، بأن زوجها مدمن مخدرات، وأنها حاولت مساعدته للتعافي أكثر من مرة، وأودعته في إحدى المرات بمصحة لعلاج الإدمان، إلا أنه كان يخرج منها أو يهرب ويعود للتعاطي مرة أخرى، موضحة أنه اعتاد التعدي عليها بالضرب، لذا سبق أن حررت ضده عدة محاضر ولكنها أيضا كانت تتنازل خوفا من دخوله السجن، إلا أنها هذه المرة لم تتراجع لأنه أصبح خطرا عليها وفقا لوصفها في التحقيقات.

فيما تم التحفظ على الزوج وعرض الزوجة على المستشفى لإجراء تقرير طبي بالإصابات التي تعرضت لها من ضرب زوجها باستخدام شومة لاستكمال التحقيقات.

أقوال الزوج

وفي التحقيق مع الزوج الذي يدعى «وليد. س» وخلال مواجهته بالفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعديه بالضرب على زوجته، وكذلك مواجهته بأقوال زوجته بأنه دائم التعدي عليها بالضرب بسبب إدمانه للمخدرات، اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل بسبب خلافات بينهما.