مشروبات تساعد على علاج التهاب المعدة.. «أبدأ بالشاي الأخضر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب المعدة من الأمراض المنتشرة في الفترة الأخيرة، إذ يعاني منها الكثير دون العلم بالسبب له، لذا يبحثون باستمرار عن سبل علاجه، لذا يوضح هذا التقرير المشروبات التي تساعد على علاج التهاب المعدة وأسباب الإصابة به.

شرح موقع «هيلز لاين» الطبي الأمريكي طريقة التحكم بالتهاب المعدة في المنزل قبل الذهاب إلى الطبيب إذا تطور الأمر، إذ أنه عبارة عن التهاب في باطن المعدة، يحدث لعدة أسباب منها كثرة شرب الكحول أو الإصابة بجرثومة أو المعدة.

مشروبات تساعد في علاج التهاب المعدة

وقدم الموقع الطبي قائمة بالمشروبات التي تساعد في علاج التهاب المعدة، وهي:

ـ الشاي الأخضر مع العسل أسبوعيًا

ـ الماء الدافئ عند الاستيقاظ يوميًا

ـ عصير الليمون أسبوعيًا

ـ استخدام زيت الليمون أو زيت الزيتون بدلًا من الزيت العادي

ـ التقليل من وجبات الطعام الحارة أو المقلية أو شديدة الحموضة

كما عرض الدكتور علي عبدالله، استشاري الأمراض الباطنة، في برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يُعرض على قناة DMC، أسباب الإصابة بإلتهاب المعدة والمشروبات التي تساعد على علاج التهاب المعدة بدايةً من الإصابة بالحموضة، موضحا تعريف الحموضة بأنه يعني الزيادة غير الطبيعية في إفراز الحمض المعدي والعصارة المعدية، منوها أنه إذا استمرت الحموضة لمدة ثلاثة أيام يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور حتى لا تصل إلى الإصابة بإلتهاب المعدة.

أسباب الإصابة بالتهاب المعدة

ـ الإهمال في تناول أدوية الحموضة

ـ ضعف في بطانة المعدة

ـ كثرة استخدام مسكنات الآلام

ـ كثرة المشروبات الكحولية

ـ إجراء عمليات تكميم المعدة

ـ أمراض المعدة

ـ العلاج الإشعاعي والكيماوي

ـ جرثومة المعدة

ـ الماء والطعام الملوث

ـ كبر السن

ـ الجهاز العصبي

أعراض التهاب المعدة

ووفقًا لما ذكره موقع «هيلز لاين» الطبي الأمريكي، فإن الأعراض لا تكن ملحوظة لدى جميع الأفراد، ولكنها تختلف من شخص إلى أخر ومن أبرز هذه الأعراض:

ـ الغيثان

ـ القئ

ـ عسر الهضم

ـ براز أسود

ـ شعور بإمتلاء الجزء الأعلى من البطن خاصةً بعد تناول الطعام

ـ العصبية

وأكد الموقع أنه يجب عدم إهمال المشروبات التي تساعد على علاج التهاب المعدة، موضحا أنه يوجد أعراض خطيرة لا يجب تجاهلها أو عدم الاهتمام بها، مثل تقيؤ دم أو وجود دم في البراز، فإذا وجدت هذه الأعراض يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور، مع ضرورة توفير أدوية التهاب المعدة في المنزل تحسبًا للإصابة أو ظهور الأعراض.