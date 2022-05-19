ممثلة سعودية تخلع الحجاب أمام الجمهور: «مكنتش عايزة أستفزكم» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل أثارتها الممثلة السعودية نصرة الحربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن خلعها للحجاب، أمام الجمهور، في بث مباشر ظهرت خلاله، عبر تطبيق «سناب شات».

نصرة الحربي: بلبس الحجاب على سناب شات فقط

وبررت نصرة الحربي، فعلتها على الهواء أمام ملايين من المتابعين، بأنها غير محجبة في الواقع وإنما ترتديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، إذ قالت خلال البث المباشر التي ظهرت به: «أنا إنسانة غير محجبة بالواقع لكن كنت ألبسه في سناب عشان لا أستفز الرأي العام ويهمني أني أحترم الناس اللي تتابعني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية».

جاء ذلك القرار عقب تلقي نصرة الحربي، تعليقا من إحدى المتابعات، تسأل عن الحجاب: «نفهم من هالفيديو انه بكره بتخلعي الحجاب»، ولم تتمهل الأولى في القرار إذ فاجئت المتابعين على الهواء بخلعه في الحال: «ليش نستنى لبكرا، تعي تعي هالحين».

شقيقة نصرة الحربي تدعمها

وكانت تلقت نصرة الحربي، تعليقا ساخرا من إحدى المتابعات، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد خلعها الحجاب على الهواء، إذ قالت المتابعة: «ضحكني ردك بسناب أجل حاطة الحجاب عشان ما تستفزي الرأي العام، ليه من أنتي يا عيني لابستي الحجاب عشان تزوجتي، الحين انفصلتي راح الرجال الي يقول تغطي ليه كان حجابك عشان ربك ولا عشان طليقك».

بعد الهجوم الذي شنه الرواد على الممثلة والإعلامية السعودية، نصرة الحربي، قررت شقيقتها مساندتها ودعمها والدفاع عنها، بعد خلع الحجاب، ووجهت حياة الحربي، رسالة لها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «دعي شعرك يتنفس وتنفسي حرية يا أختي، إن الله ينظر لما في قلوبنا، الحجاب هو أن نحجب أنفسنا عن الظلم والنفاق وكل عمل يسيء ويضر خلق الله».