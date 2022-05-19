بعد تصريحات فيكتوريا بيكهام.. كيف تحصلين على جسم كيرفي؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد تصريحات فيكتوريا بيكهام، سيدة الأعمال ومصممة وعارضة الأزياء البريطانية، عن أن رغبة السيدات في الوصول إلى جسم نحيف أصبحت موضة قديمة لا داعي إلى استمرارها، إذ لاحظت أن السيدات اللائي يتمتعن بأجسام ذات منحنيات «الكيرفي» هن الأكثر جمالًا، وذلك خلال زيارتها إلى فلوريدا.

الجسم الكيرفي أفضل من النحيف

وأثارت التصريحات الأخيرة لمصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام جدلًا واسعًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ وضعت الفتيات في حيرة وأصبحن يتساءلن عن طرق الوصول إلى جسم كيرفي، وهو ما توضحه «هن» عبر المحور التالي، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How».

طرق الحصول على جسم كيرفي

- يمكن الحصول على جسم كيرفي من خلال اتباع أساليب صحية، أو إجراء العمليات الجراحية التجميلية، ومنها حقن دهون ذاتية، إذ يبدأ الطبيب المتخصص بشفط الدهون من بعض المناطق الموجودة في الجسم، وتحضيرها للتنقية ثم حقنها في مكان آخر في الجسم، مما يعطي للجسم مظهرًا متناسقًا، كما أنها تعتبر من أكثر العمليات التي تلجأ إليها الفتيات في الوقت الحالي، لأنها تمنحهن الجسم الكيرفي المنحوت.

- تعتبر التمارين الرياضية من الوسائل الفعالة التي تساعد في الحصول على جسم متناسق به منحنيات، ولكن يلزم أدائها بصورة منتظمة مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي متوزن، بالإضافة إلى ضرورة ممارستها بتعليمات من مدرب لياقة بدنية يعرف ما تريديه من ممارسة الرياضة حتى يوجههك لما عليك فعله، إذ كل ما عليك خلال ممارسة التمارين التركيز على منطقة البطن، الخصر، والأرداف.

- لا يمكن الاستغناء عن نظام غذائي متوازن، إذ يعتبر وحده أولى الأساسيات للوصل إلى الجسم الكيرفي المتناسق، لذا يلزم عليك الاهتمام بالوجبات التي تساعد على نمو عضلات الجسم مثل الأطعمة التي تحتوي على البروتين، وأوميجا 3.

- يلزم الحرص على تناول الفواكه الطازجة والخضروات بشكل يومي، بالإضافة إلى ضرورة تناول قدر كافي من المياه على مدار اليوم.