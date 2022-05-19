3 عناصر غذائية لتقديم وجبات إفطار صحية لطفلك.. ابدأي بالحبوب

القاهرة - سمر حسين - ماما

تشكل وجبة الإفطار أهمية كبيرة لكل من الصغار والكبار، فهي مصدر الطاقة الأساسي لاستقبال يوم جديد، وبشكل خاص تساعد الأطفال على تزويد أجسامهم بالعناصر اللازمة التي تعد بمثابة وقودهم لأداء الأنشطة المختلفة، لأن أجسادهم وعقولهم لا تزال في طور النمو.

ومع ذلك يميل حوالي 20-30% من الأطفال والمراهقين إلى تخطي تناول هذه الوجبة، لكن يمكن أن تكون وجبة الإفطار الصحية سريعة وسهلة لكي ولطفلك، إذ يمكنك أيضا إعدادها في وقت مبكر لطفلك وأن تكون قابلة للتنقل، لترغيبه في تناولها، وفيما يلي مجموعة من بين تلك الوجبات، حسب ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة.

1- وجبات البيض في الإفطار

يعتبر البيض عنصرًا أساسيًا في وجبة الإفطار؛ إذ أنه سهل التحضير ومتعدد الاستخدامات ومليء بالبروتين، عالي الجودة والعناصر الغذائية الأخرى، فالبروتين الموجود به مهم بشكل خاص لنمو الأطفال؛ لأنه يساعد في بناء العضلات والأنسجة.

أيضًا مقارنة بالحبوب، قد يجعل البيض الأطفال يشعرون بالشبع طوال الصباح، علاوة على ذلك، يعد صفار البيض مصدرًا لمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تفيد صحة العين والدماغ.

2- الحبوب الكاملة الصحية

تشمل الحبوب الكاملة، الأرز البني، والقمح الكامل، والشوفان، والكينوا، والذرة الرفيعة، والدخن، فهي تعتبر صحية بشكل أكبر من الحبوب المكررة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

3- المشروبات الغذائية

تعتبر عصائر الفطور طريقة سهلة لتحضير وجبة كاملة في مشروب، كما أنها أيضًا تعد طريقة جيدة لإضافة فواكه وخضروات إلى نظام طفلك الغذائي.

وفي دراسة أجريت على المراهقين، أدى تقديم عصائر الفاكهة كعنصر إفطار مدرسي إلى زيادة النسبة المئوية للطلاب، الذين تناولوا حصة كاملة من الفاكهة.