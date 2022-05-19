لايف ستايل

طريقة عمل الكبدة الشرائح في البيت.. اعرفي سر التتبيلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كبدة شرائح في المنزل

الكبدة الشرائح أو الإسكندراني من الأكلات السريعة، التي يحبها الكبار والأطفال، ولها العديد من الفوائد، مثل تقوية العضلات، لاحتواءها على الكالسيوم، لذلك يقدم لكي مطبخ «هن» طريقة عمل الكبدة الشرائح بطريقة سهلة وسريعة، مقدمة من الشيف علاء الشربيني، في برنامجه «أحلى أكلة» على قناة ON.

8471637427.jpg

طريقة عمل الكبدة الشرائح في البيت

المكونات:

ـ نصف كيلو كبدة شرائح

ـ ماء بصل

ـ هريسة شطة

ـ ليمون

ـ ردة

ـ زيت للقلي

ـ ملح وفلفل أسود

ـ بهارات

ـ كمون

ـ ثوم مفروم

ـ خل

c9dc085141.jpg

أولا: تتبيلة الكبدة الشرائح في البيت: توضع الكبدة مع مياه البصل مع بهارات مشكلة وكمون وملح وفلفل أسود «وشطة وحبهان حسب الرغبة»، مع ليمونة وفص ثوم دون زيت، حتى لا يصبح هناك عازل عند وضع الكبدة في الردة، نقوم بالتقليب الجيد ثم تترك لمدة من ربع إلى  نصف ساعة، لا تزيد عن ذلك حتى لا تتقطع الكبدة.

ثانيا: تجهيز الردة في طبق كبير ثم تأتي بالكبدة وتزيلي التتبيلة من عليها، ثم وضعها داخل الردة وتغطيتها ببها جيدا، مع الضغط عليها باليد حتى تدخل الردة في جميع الأطراف، ثم ضعيها في الثلاجة.

ثالثًا: نضع زيت غزير في طاسة ثم نقوم بتحمير الكبدة من الجانبين، مع ضرورة التقليب السريع وعدم تركها لمدة طويلة، حتى لا تصبح صعبة المضغ، ثم ضعيها في طبق التقديم أو في العيش إذا كنتِ تريديها ساندوتشات، وبذلك تكوني قدمتى طريقة الكبدة الشرائح في البيت بطريقة سهلة وسريعة.

09dd325687.jpg

طريقة عمل الطحينة جانب الكبدة الشرائح

المكونات:

ـ طحينة

ـ خل

ـ ماء دافئ

ـ ملح

ـ كمون

ـ شطة

ـ ليمون

ـ فص ثوم

ضعي المكونات مع بعضها في بولة عميقة، ثم قلبيهم مع إضافة الماء بالتدريج، وفقا للسُمك التي تًريدينه، عند الوصول إلى السُمك المناسب ضعيها في طبق التقديم، ونزليها مع ملعقة زيت وقطعة بقدونس وتقدم مع الكبدة الشرائح.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا