طريقة عمل الكبدة الشرائح في البيت.. اعرفي سر التتبيلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة الشرائح أو الإسكندراني من الأكلات السريعة، التي يحبها الكبار والأطفال، ولها العديد من الفوائد، مثل تقوية العضلات، لاحتواءها على الكالسيوم، لذلك يقدم لكي مطبخ «هن» طريقة عمل الكبدة الشرائح بطريقة سهلة وسريعة، مقدمة من الشيف علاء الشربيني، في برنامجه «أحلى أكلة» على قناة ON.

طريقة عمل الكبدة الشرائح في البيت

المكونات:

ـ نصف كيلو كبدة شرائح

ـ ماء بصل

ـ هريسة شطة

ـ ليمون

ـ ردة

ـ زيت للقلي

ـ ملح وفلفل أسود

ـ بهارات

ـ كمون

ـ ثوم مفروم

ـ خل

أولا: تتبيلة الكبدة الشرائح في البيت: توضع الكبدة مع مياه البصل مع بهارات مشكلة وكمون وملح وفلفل أسود «وشطة وحبهان حسب الرغبة»، مع ليمونة وفص ثوم دون زيت، حتى لا يصبح هناك عازل عند وضع الكبدة في الردة، نقوم بالتقليب الجيد ثم تترك لمدة من ربع إلى نصف ساعة، لا تزيد عن ذلك حتى لا تتقطع الكبدة.

ثانيا: تجهيز الردة في طبق كبير ثم تأتي بالكبدة وتزيلي التتبيلة من عليها، ثم وضعها داخل الردة وتغطيتها ببها جيدا، مع الضغط عليها باليد حتى تدخل الردة في جميع الأطراف، ثم ضعيها في الثلاجة.

ثالثًا: نضع زيت غزير في طاسة ثم نقوم بتحمير الكبدة من الجانبين، مع ضرورة التقليب السريع وعدم تركها لمدة طويلة، حتى لا تصبح صعبة المضغ، ثم ضعيها في طبق التقديم أو في العيش إذا كنتِ تريديها ساندوتشات، وبذلك تكوني قدمتى طريقة الكبدة الشرائح في البيت بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل الطحينة جانب الكبدة الشرائح

المكونات:

ـ طحينة

ـ خل

ـ ماء دافئ

ـ ملح

ـ كمون

ـ شطة

ـ ليمون

ـ فص ثوم

ضعي المكونات مع بعضها في بولة عميقة، ثم قلبيهم مع إضافة الماء بالتدريج، وفقا للسُمك التي تًريدينه، عند الوصول إلى السُمك المناسب ضعيها في طبق التقديم، ونزليها مع ملعقة زيت وقطعة بقدونس وتقدم مع الكبدة الشرائح.