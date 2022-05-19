«محدش يبوس عيالك».. 6 نصائح من هاني الناظر للأمهات مع تقلبات الجو

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدث الدكتور هاني الناظر، طبيب الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن التقلبات الجوية المتكررة التي تشهدها بعض البلاد، هذه الفترة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع وانخفاض درجة الحرارة بين الحين والآخر.

وكانت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات لدرجات الحرارة وسرعات للرياح، مع أتربة وسقوط أمطار على القاهرة، ومحافظات الوجه البحرى، قبل أيام، ولا تزال الموجة مستمرة حتى هذه الأيام المقبلة.

وحدد الدكتور هاني الناظر، روشتة للتعامل الصحيح في ظل تلك الأجواء، في النقاط التالية، للتغلب على المشكلات الصحية الناتجة عن أنواع مختلفة وعديدة من الميكروبات، من خلال تقديم المحاذير والضروريات الواجب القيام بها.

طرق التعامل الصحيح مع تقلبات الجو

- ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل تناول الطعام.

- عدم تناول أي اطعمة أو مشروبات مكشوفة خارج المنزل.

-عدم مشاركة الآخرين الطعام في نفس الأواني أو السندوتشات أو استعمال نفس المعالق والشوك التي يستخدمونها أثناء تناول الطعام.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين مثل المنشفة والمشط والفرشاة وغيرهم، حتى من نفس أفراد العائلة.

التوقف عن تقبيل الأطفال

- ضرورة الاحتفاظ دائما بكيس مناديل ورقية داخل وخارج المنزل، واستعماله عند العطس او الكحة أو غيرها، والتخلص منه بعد استعماله في صندوق القمامة.

- كما طالب الدكتور هاني الناظر بالتوقف تماما عن عادة تقبيل الأطفال، والتمسك دائما بعدم مصافحة الآخرين بالأيدي، والاكتفاء بالتحية والمجاملة بالكلمات التي تمتلئ بدفء المشاعر الطيبة.