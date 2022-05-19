آية مكرم عن مميزات وعيوب «شغلانة البلوجر»: «بتدخل فلوس بس مينفعش اختفي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر البلوجر آية مكرم، واحدة من أكثر الشخصيات التي ذاع صيتها خلال الفترة الماضية، ويتفاعل معها الكثير، وتتواصل مع متابعيها وتشاركهم روتينها وحياتها اليومية، فضلا عن أهم الأحداث في حياتها الشخصية والعملية.

وفتحت البلوجر آية مكرم، مجال لمبادلة الحديث بينها ومتابعيها، عبر خاصية الرسائل، التي تشاركها عبر خاصية «استوري».

وتحدثت البلوجر آية مكرم، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن عيوب ومميزات البلوجر، بعدما جاءها سؤالا عبر خاصية الرسائل من إحدى المتابعات لها عبر حسابها.

مميزات وعيوب البلوجر

«ايه عيوب ومميزات كونك بلوجر»، هكذا كان السؤال الذي تلقته البلوجر آية مكرم، والتي ردت عليه عبر حسابها، قائلة:«العيوب اني ملزمة دائما أكون ظاهرة لأني لو اختفيت شوية بتنسي، وده أكني ببدأ تاني من جديد، وده صعب جدا جدا، وإني لو تعبانة وعندي مشكلات لازم أضحك وأتفاعل وأكون لذيذة، وطبعا أخد بالي من كل كلمة بقولها، مع إني بني آدمه وطبيعي أغلط، بس الناس شايفة إننا مينفعش نغلط».

أية مكرم: أحيانا بيدخلي عائد مادي

وفيما يخص المميزات التي تعود من العمل كبلوجر، قالت آية مكرم: «بكل صراحة المميزات إن ده بيخليني معروفة وقريبة للناس وديما بشاركهم حياتي، وإنه أحيانا بيدخلي عائد مادي، بسبب ريفيوهات وحاجات مجرباها وطلعت كويسة فبقولكوا عليها، وبالنسبة ليا كآية مش كل الريفيوهات باخد عليها فلوس».

وقبل أيام تحدثت البلوجر آية مكرم، عن كواليس تعرضها للانتقاد والسخرية للمرة الأولى، بسبب الضجة التي حدثت في حفل زفافها، وتداول فيديوهات مصورة لها من داخل الحفل، وقصتها مع الفنان والمطرب تامر حسني، بعد حكاية طلاق صديقتها البلوجر أحلام عادل.

وقالت آية مكرم: «للأسف وقت فرحي أنا حصلي نفس اللي بيحصل، اتبهدلت أنا وجوزي على السوشيال ميديا، لما نتشتم ونتبهدل تاني يوم فرحنا، تفتكروا دي حاجة فرحت جوزي، تفتكروا لو حد غيره مش مدرك مساوئ السوشيال ميديا كان سابني على ذمته، بعد ما اتقال أبشع الكلام واتقال إني طول الفرح مش مركزة مع جوزي ومركزة مع مطرب، وقتها اتخرست ومتكلمتش لكن كنت نفسيا زفت ومبينتش لحد ده، واحتسبته عند الله».