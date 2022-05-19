طريقة تنعيم الشعر الخشن للأطفال.. استخدام المايونيز أسهل الوصفات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تنعيم الشعر الخشن للأطفال، وكيفية القضاء على هيشان الشعر، خاصة في فترة المدرسة، من أكثر الأسئلة التي تبحث الأمهات عن إجابة لها، لذلك تحدث الكثير من المتخصصين في هذا الموضوع لمعرفة الطريقة الصحيحة والآمنة لتنعيم شعر أطفالهن.

وتحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها «هي وبس»، الذي يعرض على قناة سي بي سفرة، عن الطريقة الصحية والآمنة لتنعيم شعر الأطفال، من خلال المواد المتوفرة في المنزل، وبأقل تكلفة وأكثر أمانا، وعرضت الكثير من الوصفات التي يمكن استخدامها.

طريقة تنعيم الشعر الخشن للأطفال

الوصفة الأولى للشعر التالف:

المكونات

ـ غطاء للشعر (بونيه) يستخدم في كل الوصفات.

ـ زيت زيتون

ـ بيضة

ـ عسل أبيض

نقوم بخلط المكونات مع بعضها ثم وضعها على شعر الطفل، ثم وضع البونيه لمدة 30 دقيقة، ثم غسله جيدا أولًا بالماء الفاتر، ثم وضع الشامبو ثم البسلم، وتكرر هذه الوصفة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

الطريقة الثانية لـ تنعيم الشعر الخشن للأطفال، ومنع الهيشان، هي وضع جوز الهند السائل، ويكون مجمد إلى حد ما، ويوضع لمدة 30 دقيقة أسبوعيا، ثم غسله بالماء الفاتر، ثم وضع الشامب يليه البلسم.

الوصفة الثالثة:

المكونات

ـ جل الصبار (إن وجد)

ـ صفار بيضتان

ـ زبادي

نخلط المكونات جيدا ثم وضعها على الشعر لمدة 30 دقيقة، ونكررها كل أسبوع، ثم نغسله بالماء الفاتر ثم وضع الشامبو يليه البلسم.

الوصفة الرابعة: استخدام المايونيز؛ لأنه يساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر بسرعة كبيرة، خصوصا الأطفال، يوضع لمدة 30 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر جيدا، ثم نضع الشامبو يليه البلسم.

الوصفة الخامسة هي قناع الموز، وهو مفيد للبشرة والشعر معا.

نضع قناع الموز مع ملعقة عسل ثم نضعه على شعر الطفل، مع إمكانية وضعه على البشرة؛ لأنه مفيد جدا للبشرة، يضع لمدة 30 دقيقة على الشعر، ثم يغسل جيدًا بالماء ثم الشامبو يليه وضع البلسم.

وعند سؤال الدكتور عاصم فرج، دكتور الجلدية والتجميل، في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، عن طريقة لإيقاف تساقط الشعر وتنعيم الخشن لدى الأطفال والكبار، أوضح أن الطريقة السليمة لتنعيمه هي التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات.

أسباب تساقط الشعر

ـ سوء التغذية

ـ نقص الحديد في الجسم

ـ وظائف الكبد

ـ المأكولات السريعة

ـ زيادة استخدام الفيتامينات

ـ قلة التعرض للشمس

وعرض برنامج السفيرة عزيزة، المقدم على قناة DMC، الأسباب وراء هيشان شعر الأطفال في المدرسة، موضحا أن السبب الرئيسي والأساسي هو سوء التغذية مع قلة شرب الماء، مؤكدا أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو إجراء حمام كريم للأطفال أسبوعيا، حتى يجرى منع الهيشان بالتدريج.