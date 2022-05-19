بقطع الزجاج.. إيفا لانجوريا بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الممثلة الأمريكية إيفا لانجوريا بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في فعاليات ثاني أيام مهرجان كان السينمائي، إذ ارتدت فستانًا طويلاً باللون الفضي اللامع بقطع الزجاج، يتميز بأنه بقصة الكب.

واعتمدت مكياجاً بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعدة خواتم.

وانطلق مساء الثلاثاء، حفل توزيع مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75لعام 2022.

وعاد مهرجان كان السينمائي بكل مجده بدورته الـ 75 لعام 2022 ، وعاد مرة أخرى إلى تواريخه المعتادة في مايو بعد إلغائه في العام السابق، ومعه يأتي كل التألق والسحر المرتبط عادة بالسنة السنوية للاحتفال بالسينما وبالموضة في نفس الوقت.