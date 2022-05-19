مهرجان كان السينمائي.. جينيفر كونيلي بإطلالة مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلت الممثلة الأمريكية جينيفر كونيلي بإطلالة مميزة خلال مشاركتها في فعاليات ثاني أيام مهرجان كان السينمائي، إذ ارتدت فستانًا طويلاً باللون الفضي بقصة الكب، ومزود بأكمام.

واعتمدت مكياجاً بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر الكعكه لتتناسب مع إطلالتها.

وانطلق مساء الثلاثاء، حفل توزيع مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75لعام 2022.

وعاد مهرجان كان السينمائي بكل مجده بدورته الـ 75 لعام 2022 ، وعاد مرة أخرى إلى تواريخه المعتادة في مايو بعد إلغائه في العام السابق، ومعه يأتي كل التألق والسحر المرتبط عادة بالسنة السنوية للاحتفال بالسينما وبالموضة في نفس الوقت.