5 أفكار لاستغلال مهارات طفلك في الإجازة: «متسيبهوش مع الموبايل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يلجأ الأطفال إلى استغلال الإجازات وأوقات فراغهم في الألعاب الإلكترونية، واستخدام الهواتف المحمولة والتي تؤثر على معدل ذكائهم وتركيزهم في الحياة بشكل عام، وتغفل الأمهات عن استغلال مهارت أبنائهن المختلفة بمجرد انتهائهن من أداء المهام الدراسية، لذا نقدم إليك مجموعة من الأفكار التي تساعدك على تطوير طفلك.

نصائح لاستغلال مهارات طفلك

ووفقا لموقع «Child Mind Institute»، يمكنك اتباع ما يلي، لاستغلال نشاط طفلك بشكل صحيح في أوقات الفراغ:

- حافظي على تنظيم الأنشطة التي ترغبين فعلها مع طفلك، واحرصي على مشاركة أبنائك في وضعها، إذ يعتبر هذه الطريقة إحدى الوسائل المهمة التي تساعدك على زيادة تركيز طفلك ومحاولة التطلع والتفكير في استغلال المتبقى من الوقت.

- يمكنك تعليم الطفل بعض المهارات الجديد مثل حب القراءة، والكتابة، إذ يتعلم الأطفال عادًة من خلال محاكاة الآباء، لذا إذا كنت ترغبين في أن يكتسب طفلك مهارة ما عليك فعلها أولًا أمامه حتى يعتاد عليها، بالإضافة إلى دورك الكبير في مساعدتهم على اختيار الكتب المفيدة التي تناسب أعمارهم.

- احرصي على ترك طفلك في الهواء الطلق، لأن هذه المهارة تساعد على تجديد الطاقة والحيوية لدى الطفل، كما تساعدك على تدريب الطفل على العديد من الأشياء مثل لفت انتباهه إلى قراءة اللافتات الموجودة في الخارج مما يساعدك على تدريب مهارة القراءة لدى الطفل.

المشاركة في الأنشطة الخارجية

- اشتركي لطفلك في بعض أماكن الأنشطة الخارجية، التي تساعده على تطوير مهاراته واكتشاف موهبته، فضلًا على ضرورة ذهاب طفلك إلى نادي رياضي حتى يستطيع تنشيط جسمه، ويحافظ على صحته، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في ظبط معدل النوم.

- تعتبر الزراعة من الأنشطة الحيوية التي تساعدك على منح طفلك الاهتمام بشيء وتحمله المسؤولية، بالإضافة إلى أنه تمتعه بالصبر، إذ ترسخ بداخله أن كل فعل إيجابي له ثمرة يحصدها في وقت ما.