الامارات | مخرج عالمي يكشف أسرار المهنة لأطفال «الشارقة القرائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج عالمي يكشف أسرار المهنة لأطفال «الشارقة القرائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرسام والمخرج المشارك في فيلم «منيونز» الشهير، كايل بالدا، لجمهور فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بعض التقنيات والأساليب الفنية التي يمكن اتباعها لتقديم رسوم متحركة وأعمال فنية استثنائية ومميزة.

جاء ذلك خلال حوار تناول رحلته في صناعة أفلام الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، إذ توقف بالدا، الذي يحمل في رصيده 32 فيلم رسوم متحركة من كلاسيكيات سينما الأطفال، عند أيامه الأولى في مسيرته المهنية، عندما كان في الـ21 من العمر خلال عمله كمشرف رسوم متحركة في فيلم «جومانجي»، مشيراً إلى أنه كان في حينها طالباً في معهد كاليفورنيا للفنون، ثم عمل مع نخبة من رسامي أفلام «ديزني» المخصصة للأطفال واليافعين.

وأوضح أنه وجد شغفه الحقيقي برسوم الأنيميشن عندما عمل مع شركة «بكسار» على عدد من الأفلام منها «قصة حشرة»، و«قصة دمية 2»، و«شركة الوحوش المتحدة».

وتابع بالدا: «عندما تبدأ برسم الشخصيات، تبدو تلك الشخصيات كأنها تحاول إخبارك بما تود القيام به، ويشبه الأمر إلى حد كبير عملية الرسم عندما كنا أطفالاً، حيث توجه الرسوم رؤيتك ومخيلتك، وهذا ما يثري إبداعك».

وأكمل مخاطباً الأطفال المشاركين: «إذا أردتم أن تصبحوا فناني رسوم متحركة فاكتموا صوت فيلم الأنيميشن وادرسوه دراسة شاملة، لأن كتم الصوت سيمنعكم من التشتت والانغماس في الفيلم، وسيساعدكم على الانتباه إلى طريقة صناعته».

ومن بين النصائح الأخرى التي وجهها بالدا للأطفال، ضرورة استخدام تطبيق «بليندر» المجاني والمتخصص برسوم الأنيميشن، والذي يساعد المبتدئين على توفير رسوم الترخيص والانطلاق في رحلة الرسوم المتحركة.

كايل بالدا:

«إذا أردتم أن تصبحوا فناني رسوم متحركة، فاكتموا صوت فيلم الأنيميشن وادرسوه دراسة شاملة».

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