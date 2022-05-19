الامارات | كتب على 4 عجلات.. تحبب الصغار في القراءة

شكرا لقرائتكم خبر عن كتب على 4 عجلات.. تحبب الصغار في القراءة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض ناشرون مشاركون في النسخة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تستمر حتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، إصدارات إبداعية مبتكرة بتصاميمها ومحتواها، إذ توظف أساليب التعليم الذكي التي تحفز حواس الطفل المتلقي عبر وسائط عديدة، تجمع بين المرئي والمسموع والمحسوس.

من ضمن هذه الكتب قصص على شكل ألعاب لافتة بأشكالها وألوانها وتصاميمها المبتكرة، وتأخذ قوالب عدة، على شكل سيارات بعجلاتها الأربع أو حيوانات وفق نفس هيئاتها، كما تقدم بعض دور النشر صفحات تفاعلية ذكية في هذه الكتب، حيث تُقرأ من خلال أقلام خاصة، أو أدوات تفاعلية تشير على أماكن الحروف، أو تضيء الصورة المناسبة في الوقت المناسب من القراءة الصوتية للطفل حتى تبقي أثراً أكبر في نفسه.

كما تقدم كراسات أخرى تقنيات الأصوات عبر لوالب مدمجة في الكتاب لإبراز الأصوات أو سماع القصة، أو للإيضاح وتحديد الإجابة الصحيحة من الخاطئة، إضافةً إلى كتب تفاعلية أخرى في مختلف صنوف المعرفة من اللغة إلى العلوم إلى الفنون إلى الحساب والرياضيات، إلى غير ذلك من الاهتمامات المعرفية.

وعن تنامي سوق هذا القطاع من مجالات النشر، قال محمد قبيعة صاحب دار «بيج بوكس» التي تعمل من دولة الإمارات، وتحديداً من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أنه ميدان واعد ويتطور بسرعة في عالمنا العربي، في الوقت الذي تتنامى فيه وسائل التعلم الذكي، وما تتيحه المشاريع الابتكارية في هذا المجال.

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