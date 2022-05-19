الامارات | لا تستسلم أبداً في بداية المشوار.. نصيحة مبدعة «نوع من السعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستسلم أبداً في بداية المشوار.. نصيحة مبدعة «نوع من السعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت الكاتبة الأميركيّة كلير ليغراند تجربتها في عالم النشر والتأليف مع طلبة مدارس في جلسة بمهرجان الشارقة القرائي للطفل، قدمت فيها خلاصة رحلتها الناجحة التي تكمن في أربعة محاور رئيسة نصحت كل من يطمح للدخول إلى عالم الكتابة أن يلتزم بها ويعمل على تنميتها، وهي: صوتك وتجربتك ذو قيمة عالية، الحلم والطموح اليومي في غاية الأهميّة، لا تستسلم أبداً، وابحث عن الشيء الذي تشعر بأنّه صحيح.

وعبرت المبدعة المتخصصة في كتب الخيال الموجهة للأطفال واليافعين، عن سعادتها بوجودها للمرة الأولى في الشارقة والمشاركة في هذا الحدث الكبير، مسلطة الضوء على عدد من مؤلفاتها المصنّفة ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، مثل: «بيت كافينديش للبنين والبنات» و«نوع من السعادة» و«إمبيريوم ترايولوجي» وغيرها، موضحة أنها قدمت 11 مؤلفاً وروايةً لفئات عمريّة مختلفة، وتعمل في الوقت الراهن على إنجاز ثلاثة مؤلفات أخرى جديدة.

وأضافت كلير: «تجربة الشخص وصوته هو شيء فريد ونوعي لأنّه لا يمكن لأحد أن يمتلكه أو أن يعيشه سواه، لذا فهي تعتبر ذات قيمة عالية جداً، ولابدّ من تنميتها والمحافظة عليها بالقراءة المستمرة والبحث المتواصل ومشاركة التجربة مع المختصين كالمعلمين والكتّاب لتطويرها، كما أنّ الحلم اليومي للإنسان يعدّ أمراً في غاية الأهميّة لأنه يفتح الآفاق لحثّنا على إنجاز مشاريعنا وتطلعاتنا المستقبليّة».

وأضافت: «أمّا المحور الثالث فهو عدم الاستلام، لأنّ الاستسلام يعني الفشل ونهاية الحلم»، مستعرضة سلسلة طويلة من عشرات الأوراق التي قالت إنّها رسائل رفض من دور النشر التي كانت تخاطبها بهدف نشر بعض نصوصها في بداية مشوارها الأدبي، ولم يدفعها ذلك للاستسلام بل كان محفّزاً للنجاح ولِما هي عليه اليوم.

وتابعت كلير: «يأتي المحور الرابع والمهم كذلك، وهو البحث عن الشيء الذي تشعر بأنّه صحيح، وذلك لتحبّ ما تفعل وتنطلق به نحو الأمام»، واستذكرت اقتباساً للكاتبة والصحافيّة الأميركيّة جلوريا ستاينم تقول فيه: «الكتابة هي الشيء الوحيد فقط الذي عندما أقوم به وأمارسه لا ينتابني شعور بأنّي أريد أن أفعل شيئاً آخر».

أسئلة



أجابت كلير ليغراند في نهاية جلستها بمهرجان الشارقة القرائي، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، عن عدد من الأسئلة التي طرحها الطلبة الحضور.

وتناولت نصائح حول الكتابة بشكل عام، وكيفيّة اختيار الموضوعات المناسبة، وصياغة مقدمة وخاتمة للنص، وغيرها من الموضوعات.

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