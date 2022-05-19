الامارات | 5 خطوات عليكِ اتّباعها للمحافظة على جمال شعرك

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات عليكِ اتّباعها للمحافظة على جمال شعرك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العناية بالشعر الجاف والمتقصف والخشن عملية شاقة تحتاج إلى روتين منتظم يومي، ومعرفة ما يضرّ شعرك وما يفيد، واليوم أحضرنا لكِ مجموعة من النصائح الرائعة للعناية بالشعر الجاف والمتقصف والخشن.

ويقدّم تيبس اند توز للتجميل نصائح حول كيفية المحافظة على جمال شعركِ والحد من تقصّفه:

1. استخدام البلسم المناسب

ابحثي عن مستحضرات بلسم شعر تحتوي على البروتينات التي تعيد بناء الخصلات التالفة والمتكسّرة، إضافةً إلى تنعيمها وترطيبها.

2. تجنّبي تجفيف الخصلات بالمنشفة

لا تستخدمي المنشفة لتجفيف شعركِ بعد غسيله لأنها تسبّب تكسر الخصلات، بل اتركي شعركِ يجف لوحده ومن ثمّ قومي بتسريحه.

3. استخدام غطاء وسادة حريرية

استخدمي غطاء وسادة من الحرير أو الستان، إذ إن هذه الأقمشة لا تمتص الزيوت الطبيعية من الشعر، كما أن سطحها الأملس يحول دون التصاق الشعر بها وتكسره.

4. عدم ربط الشعر بشدة

ربط الشعر بطريقة مشدودة فقد يتسبّب ذلك في تقصّفه مع مرور الوقت بسبب تكسّر بعض الخصلات.

5. اختيار الفرشاة الصحيحة

يجب أن تراعي عند اختيارك الفرشاة للشعر مثلاً حجم الفرشاة المناسب لشعرك، شكل أسنانها، والخامة التي صنعت منها.

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