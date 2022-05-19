الامارات | متحف المستقبل يطلق «أجمل أعمال فنية في عالم الميتافيرس»

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف المستقبل يطلق «أجمل أعمال فنية في عالم الميتافيرس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل متحف المستقبل في شراكة استراتيجية مع منصة «باينانس إن إف تي»، المتخصصة في تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، بهدف إطلاق منتجات رقمية معتمدة على تقنية البلوك تشين؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى من التعاون إنتاج وإطلاق «مجموعة الأعمال الفنية الأجمل في عالم الميتافيرس» بتقنية NFT.

وعلى الرغم من افتتاحه منذ فترة وجيزة، أثرى متحف المستقبل المشهد الإبداعي في دبي ودولة الإمارات بشكل ملحوظ، عبر ما يقدمه من محتوى متميز، يستشرف مستقبل البشرية في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى تنظيم باقة من النقاشات المتطورة، لتعزيز الاستعدادات للمستقبل.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء: إن «شراكة متحف المستقبل مع أكبر مؤسسة للعملات الرقمية وتطبيقات البلوك تشين في العالم، تعد إسهاماً نوعياً مهماً في دعم خطط دبي لإنشاء منظومة عالمية جديدة لتبادل الأصول الرقمية، وسيكون لها دور بارز في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدبي على المدى الطويل».

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمتحف المستقبل لاث كارلسون، أن «المشروع يشكل نقطة الانطلاق لمسيرة حافلة، سنقوم خلالها بالعديد من المشاريع الرائدة بالشراكة مع ألمع العقول في العالم، لإحداث تحولات نوعية كبرى، وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية».

ويعمل متحف المستقبل خلال الوقت الحالي على تطوير مجموعة من الأصول الرقمية، كما يسعى إلى تحقيق الريادة في مجال تطوير تقنيات العملات المشفرة، ومن المقرر أن يعلن المتحف عن أول مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال، خلال الأسابيع المقبلة، بحيث تتمحور موضوعات تلك المجموعة الفنية حول «أجمل مبنى على وجه الأرض»، لترسي معايير جديدة لأعمال الرموز غير القابلة للاستبدال في مختلف أنحاء العالم.

من جانبها، قالت مديرة شركة «باينانس إن إف تي» هيلين هاي: «نفخر بشراكتنا مع متحف المستقبل، الذي يجسد فكرة فريدة ومبتكرة على مستوى العالم، ونتطلع إلى التعاون معه في تطوير المنتجات الرقمية الرائدة، لنعزز معاً نمو السوق الرقمية، ونشجّع على إطلاق مشاريع البلوك تشين في المنطقة».

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