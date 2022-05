الامارات | تـومـي هيــلفـيغــر تعـلـن عـن شراكتـها فــي عـالم الاستـدامة «PLAY IT FORWARD»

شكرا لقرائتكم خبر عن تـومـي هيــلفـيغــر تعـلـن عـن شراكتـها فــي عـالم الاستـدامة «PLAY IT FORWARD» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت علامة تومي هيلفيغر عن شراكتها بعنوان «Play it Forward» مع المغنّي وكاتب الأغاني الكندي شون مينديز، لاستثمار رؤيتهما المشتركة من أجل بناء مستقبل أفضل. سوف تنطلق الشراكة متعدّدة الأوجه مع شون مينديز بصفته الوجه الإعلاني للحملة العالميّة لصيف 2022 التي تحمل عنوان «Classics Reborn» وتشمل مجموعة مصنوعة بالكامل من مواد أكثر استدامةً. علاوةً على ذلك، وطوال جولته العالميّة المقبلة، Wonder: The World Tour . وسيتمّ تتويج الشراكة بمجموعة محدودة الإصدار مُصمّمة بالتعاون معه، من المرتقب أن تُطرَح في ربيع 2023، على أن تُعيد إحياء الطابع العصيّ على الزمن بطريقة أكثر استدامةً من خلال مواد جديدة مُبتكرة ومعاد تدويرها، بالإضافة إلى ممارسات التصميم الدائريّ.

تتمثّل رؤية علامة تومي هيلفيغر في ابتكار أزياء لا تهدر الموارد ولا تستثني أحداً بحلول عام 2030. في عام 2020، أعلنت الشركة عن 24 هدفاً في أربع ركائز، مع التركيز على مفهوم الموضة الدائريّة والشاملة. تُشكّل هذه الأهداف خير دليل على ابتكار منتجات أكثر استدامةً باستخدام مواد عضويّة ومعاد تدويرها؛ بما فيها قماش دنيم منخفض التأثير بهدف ترشيد استهلاك المياه والطاقة؛ ودعم الإدماج الاجتماعي مع تحدّي تومي هيلفيغر فاشن فرونتير؛ والسماح لجميع عشّاق علامة تومي بالحصول على المنتجات مع مبادرة Tommy Hilfiger Adaptive التي تهدف إلى تسهيل مهمّة تنسيق الإطلالة لدى الكبار والصغار من أصحاب الهمم. في عام 2019، أصبحت تومي هيلفيغر إحدى العلامات السبّاقة في استخدام القطن المعاد تدويره بنسبة 100%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news