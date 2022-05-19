الامارات | «أمل» جديد لمرضى السكري في تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمل» جديد لمرضى السكري في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مختبرات تونسية إنها تصنع أول بديل حيوي للأنسولين في تونس لعلاج داء السكري من النوع الأول، مشيرة إلى أن هذا الدواء الحيوي المصنّع محلياً يفتح آفاقاً جديدة للمرضى، بسبب توافره حالياً، وسعره المعقول.

وأوضحت الصيدلانية المسؤولة عن مشروع التكنولوجيا الحيوية في مختبرات «مديس»، نادية بن سعيد، أن سعر الدواء 17 ديناراً تونسياً (5.5 دولارات)، أي أن تكلفته أقل بنسبة 40% من العقاقير المماثلة المستوردة المتاحة.

وجرى تطوير الدواء، واسمه التجاري «جلارجين»، على مدار 10 سنوات. وأشارت نادية بن سعيد إلى أنه تم تصنيعه بالكامل ومراقبة جودته في تونس. وأضافت «حسب الإحصاءات الأخيرة، فإن نسبة مرضى السكري في تونس تتمثل في حدود 21% من السكان، هؤلاء المرضى حياتهم ستتغير بهذا البديل الحيوي لأنه مصنوع محلياً، وسيكون متوافراً أكثر، إذ قمنا بإنتاج احتياطي لتأمين احتياجاتنا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لتجنب مشكلات نقص الأدوية الموردة التي شهدناها المدة الأخيرة». وتعمل الشركة الآن على تطوير علاج آخر لمرضى السكري من النوع الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news