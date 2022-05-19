الامارات | «ناسا»: مهمة «إنسايت» على المريخ قد تنتهي ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: مهمة «إنسايت» على المريخ قد تنتهي ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، إن من المتوقع أن تنهي مركبة الإنزال «إنسايت» التابعة لها مهمتها على سطح كوكب المريخ بحلول نهاية العام الجاري. وذكرت أن «مسبار إنسايت لاستكشاف المريخ التابعة لـ(ناسا) يفقد قوته تدريجياً، ومن المتوقع أن ينهي عملياته العلمية في وقت لاحق من هذا الصيف»، مضيفة أن فريق إنسايت يتوقع أن يكون المسبار «متوقفاً عن العمل» بحلول ديسمبر المقبل. وقالت وكالة الفضاء إن الألواح الشمسية للمركبة تنتج طاقة أقل بشكل متزايد مع استمرارها في التعرض لتراكم الغبار.

وأضافت: «بالمعدل الحالي الذي تنخفض به الطاقة، لن تعمل أجهزة إنسايت غير الزلزالية إلا نادراً بعد نهاية مايو الجاري».

وقالت «قد يلتقط (إنسايت) صوراً ويتواصل مع الأرض، ولكن يتوقع أن يتوقف عن الاستجابة في ديسمبر».

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