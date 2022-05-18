لماذا يوجد هرمون الأنوثة عند الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك نوعان من الهرمونات الجنسية الرئيسية التي تخدم الأداء الطبيعي لكل جنس، بالنسبة للنساء، يطلق عليه الاستروجين، وبالنسبة للرجال، يسمى هرمون التستوستيرون، مع العلم أن كلًا من الهرمونات يتواجد في النساء والرجال.

في هذا الصدد، يستعرض الخليج 365 فوائد تواجد هرمون الأنوثة عند الرجال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع news-medical، والتي تتمثل فيما يلي :

يعد وجود هرمون الاستروجين في جسم الرجل أمرًا بالغ الأهمية، حيث أنهما يؤديان عدة وظائف مهمة في وقت واحد، بما في ذلك:

ضمان معالجة اكتساب كتلة العضلات بالطريقة الصحيحة

الحفاظ على قوة العظام

الحفاظ على استقرار الجهاز العصبي والحالة العاطفية

الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحيح

منع تطور نقص الأكسجة في العضلات والأعضاء حتى مع مجهود بدني قوي

الوقاية من تطور أمراض الجهاز القلبي الوعائي

الحفاظ على المظهر الطبيعي للبشرة

ما الوظيفة التي يخدمها الإستروجين؟

عند الرجال، يتم إنتاج هرمون الاستروجين في شكل الاسترون والاستراديول عن طريق تحويل هرمون التستوستيرون إلى إنزيم الأروماتيز، حيث يعتبر الاستراديول له انجذاب أقوى لمستقبلات هرمون الاستروجين وهو يستخدم في ممارسة العلاقة الحميمة.

تم توثيق تأثيرات هرمون الاستروجين على الإدراك والمزاج جيدًا، حيث تتركز مستقبلات هرمون الاستروجين بشكل مكثف في هياكل الدماغ التي تتحكم في الوظائف الإدراكية والعاطفية، وتشمل هذه المناطق تحت القشرية مثل الذاكرة واللوزة، بالإضافة إلى العديد من المناطق القشرية المشاركة في وظائف عالية المستوى.

يبدو أن للاستروجين تأثير وقائي على الاضطرابات التنكسية العصبية التي تتميز بخلل إدراكي كبير، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض الزهايمر.

ما هو مستوى هرمون الاستروجين الذي يجب أن يمتلكه الرجل؟

يعتمد مستوى الإستروجين الطبيعي الذي يجب أن يتمتع به الرجل على عمره وتاريخه الطبي، عادة ما يكون لدى الذكر الناضج مستوى استراديول من 10-40 بيكوغرام لكل مليلتر (جزء من الغرام / مل) ومستوى الاسترون من 10-50 بيكوغرام / مل.

على الرغم من أن جسم الذكر يحتاج إلى هرمون الاستروجين ليعمل بشكل صحيح، إلا أن مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل التثدي أو ضعف الانتصاب أو العقم.

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