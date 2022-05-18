لماذا يختلف مذاق الطعام عند السفر على متن الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تساءلت يومًا ما إذا كانت المكرونة البيضاء التي تناولتها بالأمس في مطعمك المفضل لها طعم مختلف عن تلك التي تناولتها في رحلتك؟ أو حتى الحساء مذاق مختلف أثناء الطيران؟

لماذا يحدث هذا؟

أحد الأسباب الشائعة لحدوث ذلك هو أن الارتفاع يؤثر على براعم التذوق أثناء الطيران، تكون الارتفاعات عالية جدًا، وتحلق معظم الطائرات على ارتفاع يتراوح بين 33 و 42 ألف قدم، عند هذا الارتفاع، تتفاعل خلايا الدماغ بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر ببراعم التذوق، وبالتالي يكون مذاق الطعام لطيفًا أو سيئًا، ومع ذلك، فإن الارتفاع هو السبب الشائع لاختلاف مذاق الطعام أثناء الطيران.

فيما يلي بعض الأسباب الأخرى لذلك، ونستعرضها لكم وفقاً لموقع ""timesofindia".

- الضغط يؤثر على الحواس:

عندما تكون مسافرًا على متن طائرة، يكون هناك ضغط كبير على ضغط الدم لديك، ضما يقلل من مستويات الأكسجين في الدم، وبالتالي التأثير على القدرة على الشم، وهذا يشير أنه إذا كانت الطائرة تتحرك بسرعة 800-900 كم / ساعة، فأنت تتحرك أيضًا بنفس السرعة وهذا يضع ضغطًا كبيرًا على الجسم، يمكن أن يؤثر الضغط المفرط على حواسك، بما في ذلك التذوق أيضًا، وبالتالي، هناك فرص كبيرة في ألا يكون مذاق الطعام جيدًا.

- الأطعمة مملحة بشكل مفرط:

يزيد الطهاة الذين يقومون بتحضير الطعام على متن الطائرة من كمية الملح في الطعام، ما يؤثر بالسلب على مذاقه، إضافة إلى الإصابة بالجفاف.

- الوجبات الضخمة:

يتم إنتاج معظم الوجبات المعدة لرحلات الطائرة بكميات كبيرة، ونعلم جميعًا أن مثل هذه الأنواع من الطعام غالبًا ما تعني التنازل عن النكهات، وبالتالي يؤثر على مذاق الطعام.

- إعادة تسخين الطعام:

وفقًا لمعايير سلامة الأغذية، لا يمكن طهي أي طعام على ارتفاعات عالية، وهذا يشير أن الطعام الذي تتناوله في رحلة الطائرة قد تم طهيه وتعبئته وحتى تبريده قبل أن يصل إلى الطائرة وبالتالي، لا تترك أي خيار آخر سوى إعادة تسخينها في الميكروويف، ويمكن أن يؤثر إعادة التسخين على مذاق طعامك كثيرًا، لأنه يفقد العناصر الغذائية ويؤثر أيضًا على تكوين بعض الأطعمة، وبالتالي تختلف مذاقها.

- الهواء الجاف يؤثر على النكهات:

تحتوي الطائرات على هواء جاف، مما يعني أن رطوبة الطائرة أقل من 12 %، وهذا يؤثر بالتأكيد على حاسة الشم، وبحلول الوقت الذي تتذوق فيه الطعام بالفعل، يمكن أن تشعر أنه مختلف تمامًا.

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