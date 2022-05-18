"بتدخن سيجارة قبل النوم مباشرة ؟".. إليك تأثير ذلك على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تدخين سيجارة قبل النوم مباشرة يكون له تأثير على جسمك خلال ساعات الصيام.

يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي تأثير التدخين على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline، والتي تتمثل فيما يلي:

الأرق وقلة النوم

وذلك بناءً على مدى اعتمادك على السجائر، وعدد المرات التي تدخن فيها، قد تكون الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين قوية بما يكفي لتجعلك تتناولها النوم مباشرة.

كما أن هناك بعض الأشخاص التي تقطع نومها، أو يكونون غير قادرين على النوم، لأن النيكوتين الموجود في السجائر يعتبر مادة منبهة، فإنه يمكن أن يساهم أيضًا في مشاكل النوم إذا تم استخدامه في وقت قريب جدًا من وقت النوم.

والتدخين قبل النوم يتسبب في حدوث خلل في البنية الأساسية الخاصة بالنوم، والتي يطلق عليها هندسة النوم، والتي تتسبب في النوم المتقطع الذي يؤدي إلى الأرق، زيادة الوقت لتغفو، ما يسمى زمن انتقال النوم، قلة النوم، عدم القدرة على النوم العميق، وبالتالي يكون الجسم في حالة من التوتر والقلق.

الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم

تقدم الأبحاث أدلة على أن التدخين يزيد الشخير، وزيادة خطر الإصابة بانقطاع النفس خلال النوم، من المحتمل أن يكون ذلك بسبب آثار المواد الكيميائية الضارة والملوثات الموجودة في دخان السجائر، التي تعتبر من المهيجات التي قد تساهم في تورم مجرى الهواء، وخاصًة الأنسجة الرخوة المبطنة للأنف والحنجرة.

وقد ينتج عنها أيضًا حدوث تلف في الرئتين، ما يتسبب في مشكلات صحية أخرى، ومنها قلة الأكسجين في الليل، وذلك لأنه عندما تنتفخ الأنسجة، يتغير تدفق الهواء ويؤدي الاهتزاز الناتج عن تلك الحالة في النوم إلى الشخير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون خطر توقف التنفس خلال النوم أكثر احتمالًا، مع العلم على أن الأطفال يمكن أن تتأثر من خلال التدخين السلبي، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمضاعفات.

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