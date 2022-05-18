تحذير للرجال من وصفة الكابتن «ياسمين».. أخصائية تغذية: «مش هتخلفوا»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

شكل جسم غير مألوف للفتيات، إذ يبرز منه عضلات البطن، الذراع، وما يظهر على جسد الرجال عادة عقب الالتزام بممارسة التمارين الرياضية، ولكن انعكست الصورة بعد أن ظهرت الكابتن «ياسمين»، الفتاة التي تهوى صالات الجيم، وتتعلق بممارسة التمارين الرياضية منذ أن التقطت أنفاسها.

تحدثت الكابتن ياسمين خلال لقائها مع تلفزيون «الوطن» عن حبها الكبير لرياضة كمال الأجسام، وأنها ترغب في الوصول إلى فورمة محددة تتعدى البيج رامي بطل العالم في رياضة كمال الأجسام، ولفت انتباه الجمهور والمتفاعلين بشأن قصة «ياسمين» حصولها على جسم رياضي على الرغم من تأكيدها أنها لا تلتزم بنظام غذائي محدد، ولا تأخذ هرمونات.

أخصائي تغذية توضح حقيقة ظهور العضلات على الكابتن «ياسمين»

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إنه لا يمكن التغيير في الشكل الجسماني للفتيات دون أخذ هرمونات ذكورية، والتي تتمثل في هرمون التستوستيرون، وأمينو آسيد، واللذان يعملان على تقوية العضلات وتغيير مظهرها «البنت لو لعبت رياضة فقط طول عمرها جسمها مش هيكون ذكوري بدون هرمونات».

وتابعت «ليندا» أن شكل الجسم يتغير ويظهر غير متساوي عقب تناول الهرمونات الذكورية، وتصبح قوة تحملها مثل الرجال، ولكنها تغفل أنها دمرت حياتها بيدها «مش هتقدر تتجوز وتخلف بشكل طبيعي»، بالإضافة إلى حدوث خلل في الدورة الشهرية، مشيرة إلى أن تناول هذه الهرمونات خطرًا كبيرًا على الرجال أنفسهم «أمال لو البنات أخدوها عشان الفورمة بوظوا جسمهم وحياتهم كلها».

أضرار تناول الهرمونات على الرجال والسيدات

ونوهت الدكتورة ليندا جاد الحق بضرورة الامتناع عن تناول الهرمونات للرجال والإناث، لأنها تشكل خطر كبير « بتخليهم ميخلفوش»، نظرًا لأن جسم الرجل يفرزها بذاته، لذا في حالة استقبالها من مصدر آخر سيتوقف عن إفرازها «المصنع هيقفل»، وبالتالي لا يستطع الرجل إنتاج الحيوانات المنزية بالشكل الطبيعي «العلاقة الزوجية صفر».

وأضافت أن النظام الغذائي الصحي مهم عند ممارسة التمارين الرياضية، إذ يساعد على تقوية العضلات، ولا يحدث خلل في المظهر الخارجي للفتيات «لما تشوفها هتعرف إنها بنت»، أما بالنسبة للرجالة تبرز عضلاتهم.