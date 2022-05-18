طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة للشيف حسن في خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البيتزا من الأطباق التي تلقى إقبالا كبيرا وذلك لتعدد مذاقاتها وطرق تقديمها، إلى جانب أيضا مذاقها الشهي، وعلى هذا النحو، تعددت مؤخرا عمليات البحث عن طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة للشيف حسن.

وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة للشيف حسن، ببرنامجه «أكلات وتكات» المعروض عبر شاشة «الحياة».

طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة للشيف حسن

• المقادير:

كوب من الدقيق

رشة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

ربع كوب ماء أو زبادي أو لبن رائب

• للحشو:

فلفل رومي ألوان أو أخضر

بصل

زيتون مخلي

صلصة

لحمة مفرومة، أو فراخ، أو هوت دوج، أو بسطرمة

ملح

فلفل أسود

ريحان

زعتر

سماق

كوب جبنة متزاريلا

جبنة شيدر

جبنة رومي

خطوات عمل بيتزا الطاسة السريعة للشيف حسن

- ابدأي طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة للشيف حسن بعجن كافة المكونات جيدا.

- اتركي العجين حتى يختمر تماما.

- حضري الصلصة وقطعي بقية كميات الحشوة.

- ادهني المقلاة بكمية من الزيت وافردي العجين بها.

- ضعي الصلصة فوق العجين ومن ثم المكونات.

- اتركيها حتى تنضج على نار هادئة وقومي بتغطيتها.

- ضعي عليها الجبن وأخرجيها حتى تبرد.

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

المقادير:

2 كوب دقيق

ربع كوب زيت أو أكثر

ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

كوب من الماء الدافىء أو أقل للعجن

زعتر حسب الرغبة

خطوات عمل عجينة البيتزا السريعة

يخلط كل من الدقيق مع الخميرة والزعتر والملح والسكر.

ضيفي إليهم الماء والزيت، وقومي بالعجن جيدا، واتركي العجينة حتى تتخمر تماما.

طريقة عمل البيتزا الصحية

• المقادير:

3 كوب من الدقيق الأبيض

2 كوب من الدقيق الأسمر

نصف كوب من الزيت

2 ملعقة كبيرة من الخميرة

2 ملعقة سكر

رشة من الملح

2 كوب من شرش الجبنة

• للبيتزا:

صلصة بيتزا

شرائح مشروم

زيتون أسود

حلقات من البصل

شرائح جبنة بيتي مبشورة

طريقة تحضير البيتزا الصحية

- يوضع الدقيق الأسمر مع كل من الخميرة والجبنة والسكر داخل العجان الكهربي.

- اتركي العجينة حتى تختمر جيدا.

- ضيفي الدقيق الأبيض إلى كل من الزيت والملح واعجنيهم سويا.

- اتركي العجين ليختمر.

- إفردي العجين بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق.

- توضع العجينة في صينية البيتزا وهي مدهونة جيدا بالزيت.

- ضعي صلصة البيتزا على العجينة.

- ضعيها داخل الفرن حتى تنضج تماما.