الامارات | هذا مايفعله مشروب كحولي واحد في الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مايفعله مشروب كحولي واحد في الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسات طبية حديثة الضرر الفادح الذي تتسبب به المشروبات الكحولية على الصحة، حتى ولوكان بكميات قليلة، وقالت الدراسة أن تعاطي الكحول بحده الادنى يتسبب في حدوث تغييرات في هياكل أدمغتنا.

ووجد فريق من الباحثين من جامعة بنسلفانيا وجامعة ويسكونسن ماديسون أنه مشروب واحد يوميًا يرتبط بانخفاض حجم المخ، الامر الذي يجعل هذا الاكتشاف يتعارض مع التصور الشائع بأن شرب الكحول ضار فقط عند تناوله بكميات كبيرة.

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications، درس الفريق التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ من أكثر من 36 ألف شخص في المملكة المتحدة، وخلص الباحثون في الورقة البحثية إلى أن «الارتباطات السلبية بين تناول الكحول والبنية الكلية للدماغ والبنية الدقيقة ظاهرة بالفعل لدى الأفراد الذين يستهلكون ما معدله وحدة واحدة إلى وحدتين فقط من الكحول يوميًا، وتصبح أقوى مع زيادة تناول الكحول».

ونقل موقع «فيوتريزم» عن مدير مركز دراسات الإدمان بجامعة بنسلفانيا والمؤلف المقابل للدراسة هنري كرانزلر، أن: «هذه النتائج تتناقض مع الإرشادات العلمية والحكومية بشأن حدود الشرب الآمن».

«على سبيل المثال، على الرغم من أن المعهد الوطني لتعاطي الكحول وإدمان الكحول يوصي بأن تستهلك النساء في المتوسط ما لا يزيد عن مشروب واحد في اليوم،» أضاف فإن «الحدود الموصى بها للرجال هي ضعف ذلك، وهي كمية تتجاوز مستوى الاستهلاك المرتبط بـ الدراسة مع انخفاض حجم المخ».

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