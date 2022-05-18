بعد إثارة «بيج ياسمين» الجدل.. ما حكم الدين في حلق المرأة شعر رأسها؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حالة من الجدل أثارتها فتاة تدعى بيج ياسمين مؤخرا، عقب ظهورها وهي تمارس رياضة حمل الأثقال التي تهواها قبل أكثر من عشرة أعوام، مع وصولها لمرحلة متقدمة فيها، إذ باتت تدرب الرجال عليها داخل إحدى الصالات الرياضية.

«بيج ياسمين» مدربة في جيم للرجال

وقالت بيج ياسمين في بث مباشر مع «الوطن» إنها تعشق حمل الأوزان الثقيلة واللعب بالحديد منذ العام 2004، إذ أنها كانت تعاني من النحافة الشديدة، وكان يبلغ وزنها نحو 53 كيلو جرام، وسرعان ما دخلت إلى هذا المجال الصعب، وباتت واحدة من المدربين به.

وسرعان ما أثارت الفتاة البالغة من العمر 30 عاما الجدل نحوها، وذلك بسبب اختفاء ملامح أنوثتها وتغير قوامها الجسدي نظرا للأوزان الثقيلة التي تحملها، إلى جانب قصها وحلقها لشعر رأسها على هيئة ما يقوم به الرجال، وهو ما قابله العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالغصب تارة، والسخرية تارة أخرى.

حكم قص المرأة لشعر رأسها

حلق المرأة لشعر رأسها أمر عادة ما يثير الجدل، وهو ما جاء مؤخرا، عقب ظهور «بيج ياسمين» في هذا «اللوك»، وعلى هذا النحو أوضحت دار الإفتاء المصرية، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف، عن علي رضي الله عنه، قال: «نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَحلِقَ المرأَةُ رَأْسَها» رواه الترمذي، وذلك ما يعني أن تجزه من أصوله أو تزيله بشكل نهائي.

وبناء على ذلك، نهى العديد من العلماء عن حلق المرأة لشعرها، إذ قال ابن حجر العسقلاني، إنه يحرم على المرأة حلق شعر رأسها إلا للضرورة، كما أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها».