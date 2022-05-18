تعرفي على خطوات تسييح الزبدة البلدي.. «مش بتاخد وقت» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص العديد من ربات البيوت على شراء الزبدة أو السمنة، ومن ثم القيام بتسييحها في المنزل، وذلك للحصول على قيمهتا الغذائية المتنوعة، وعلى هذا النحو تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن كيفية تسييح الزبدة البلدي.

وفي السطور التالية نستعرض خطوات تسييح الزبدة البلدي، حسب ما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كيفية تسييح الزبدة البلدي

- ضعي الزبدة داخل إناء تكن سعته أكبر من كمية الزبدة التي ستقومي بتسييحها، وذلك لأنها تفور وحجمها يتفاقم داخل الوعاء.

- ضعي عليها رشة صغيرة من الملح حتى تحفظيها جيدا.

- ضعيها على نار هادئة، وقلبيها جيدا حتى يختفي الفوران تماما.

- ارفعيها من على النار بعد أن تصبح سائلة وشفافة.

حيل للتوفير في استخدام الزبدة البلدي

وبعد التعرف على كيفية تسييح الزبدة البلدي، نقدم لكي بعض النصائح التي تساعدك في حفظها جيدا، والتي تتمثل في:

- يجب عليكي استخدامها وهي لينة أي في درجة حرارة الغرفة، وذلك كي تتجنبي اهدار كميات كبيرة منها خلال طهي الطعام.

- يفضل عدم استخدامك للزبدة وهي مجمدة أو باردة، وذلك لأن درجة حرارتها المنخفضة مع تماسكها الزائد يدفعك إلى استخدامها بكميات أكبر عند قطعها.

- كي تتجنبي إهدارك لكميات كبيرة منها أيضا، يمكنك دمجها مع كمية قليلة من الزيت، وذلك خلال طبخ الطعام، وبذلك ستحصلين على كميات الدهون التي ترغبين في الحصول عليها.

فوائد استخدام الزبدة في الطعام

مصدر للفيتامينات التي تذوب في الدهون

تعد الزبدة مصدر طبيعي لكل من فيتامينات «أ»، «د»، «ك»، «هـ»، التي تكون قابلة للذوبان في الدهون، وبالتالي تساعد الأجسام على امتصاصها سريعا.

منع تسوس الأسنان

وجد الباحثون أحد المركبات في الزبدة الذي يلعب دورًا حيويًا في منع تسوس الأسنان والحفاظ على بنية العظام وقوتها.

تقوية جهاز المناعة

جزء من الأحماض الدهنية في الزبدة قصير ومتوسط ​​السلسلة، حيث تحتوي هذه الأنواع من الدهون المشبعة على مضادات الميكروبات التي تقتل أو تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة، وكذلك تعد أيضا من مضادات الأورام، وتزيد من خصائص تقوية جهاز المناعة.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الزبدة على دهون «الجليكوسفينجوليبيد»، وهي نوع من الدهون التي تحمي من التهابات الجهاز الهضمي وحدوث مشاكل المعدة المزمنة والمتكررة، التي تصيب عادة الأطفال وكبار السن.