احذر.. لهذا السبب لا تضع المناديل على مقاعد المرحاض في الحمامات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يلجأ كثير من الأشخاص في بعض الأوقات إلى الذهاب إلى دورات الحمامات العامة، وغالباً ما يقومون بتغطية المرحاض بورق التواليت اعتقاداً منهم بأن هذه الطريقة تحميهم من انتشار الجراثيم والحماية من الأمراض، دون إدراك أن هذه ليست أفضل طريقة، وفقاً لما ورد في موقع "brightside".

1. البكتيريا:

يمكنك العثور على البكتيريا في المرحاض نفسه، وجدران الحمام، ومقابض الأبواب، لذلك عندما تقوم بتغطية مقاعد المرحاض بورق التواليت قبل الجلوس عليها، فأنت تقوم ببساطة بتغطية سطح ملوث بمزيد من المواد الملوثة.

قد يتم منع انتشار البكتيريا إذا قمنا بغسل المرحاض بالغطاء، ولكن لا توجد طريقة للتنبؤ بما إذا كان الأشخاص الذين استخدموا المرحاض من قبلنا قد فعلوا ذلك أم لا، بصرف النظر عن حقيقة أن العديد من المراحيض العامة لا توفر مثل هذا اختيار.

2. مقاعد المرحاض ليست قذرة كما كنا نظن:

والمثير للدهشة أن مقاعد المرحاض نفسها ليست أكثر الأماكن انتشاراً للبكتيريا في الحمام، يشير عالم الأحياء المجهرية تشارلز جيربا أن الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر تشكل أكبر تهديد، على سبيل المثال، يلمس الأشخاص مقابض الأبواب والأحواض ولفائف ورق التواليت بأيديهم المتسخة، ما يؤدي إلى وضع ميكروبات إضافية عليهم، أما بالنسبة للمراحيض، فنادراً ما تكون على اتصال مباشر ببشرتنا أو بأي جزء آخر من أجسامنا، كما يقوم كثير من الأشخاص بمسحها بمنديل قبل استخدامها.

3. لن يقلل من فرص الإصابة بالتلوث:

استخدام ورق التواليت الذي يتم وضعه في نفس الحمام لتغطية المقعد لن يقلل من فرص الإصابة بالتلوث، لا تعمل كطبقة واقية حيث أنها تلوثت بالفعل بالميكروبات نفسها ومن المفترض أن لمسها أشخاص آخرون، بدلاً من ذلك، يمكنك حمل مناديل صحية واستخدامها لتغطية مقعد المرحاض لتقليل عدد البكتيريا التي تتلامس مع بشرتك، إذا لم تكن في متناول اليد، فمن الأفضل عدم لمس المقعد على الإطلاق.

4. من الصعب جدًا التقاط شيء من مقعد المرحاض على أي حال:

بالفعل الحمامات العامة مليئة بالبكتيريا، لكن إذا كان جهازك المناعي يتمتع بصحة جيدة وقويًا وتتبع قواعد النظافة البسيطة، فهناك فرصة ضئيلة جدًا للإصابة بأي شيء، يمكن لمعظم الفيروسات والبكتيريا أن تعيش على مقعد المرحاض لفترة قصيرة فقط، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر الإصابة بالعدوى فقط إذا وصلت البكتيريا بطريقة ما مباشرة إلى مجرى البول أو الجهاز التناسلي.

- بعض الطرق لاستخدام دورة المياه العامة بأمان:

من الصعب جدًا التقاط أي شيء في دورة المياه العامة إذا اتبعت قواعد صحية بسيطة:

- أهم شيء يجب أن تتذكره هو غسل يديك بشكل صحيح باستخدام الصابون وغسل يديك لمدة 20-30 ثانية، إذا لم يكن هناك صابون على الأقل استخدم معقم اليدين.

- بعد أن تغسل يديك، لا تلمس الصنبور، استخدم منديل ورقي لمنع الميكروبات من العودة إلى يديك.

- لا تضع أغراضك على الأرض أو بالقرب من الحوض، من الأفضل أن يحتفظ بها شخص ما لك أثناء الانتظار في الخارج.

-تجنب لمس أي شيء في الحمام بيديك ولا تلمس وجهك أو عينيك أو أنفك أبدًا قبل غسلها.

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