طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز.. «مش هتشتريها تاني من بره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات عن طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز، كونه من أشهر الحلوى التي يفضل تناولها الكثيرون، خاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تحاول ربات المنازل التجديد في صناعة الحلويات من وقت لآخر، حتى لا تشعر الأسرة بالملل ويتجهن لتناولها بالخارج بعيدًا عن المنزل والتي تتطلب الكثير من الأموال، فضلا عن عدم التأكد من مصدرها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز

كوب سكر

ماء

كريم كراميل

2 بيض

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة بشر ليمون

1 وربع كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب لبن

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة كاكاو

2 كوب لبن بودرة

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعقة صغيرة خل أحمر

طريقة تحضير قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز

في البداية، يتم إضافة الماء في قدر ويقلب كل الخليط على النار وعليه الكريم كراميل الجاهز، ويتم وضع الخليط في صينية كيك بعد خلط السكر والبيض، مع إضافة الفانيليا واللبن البودر وعصير الليمون، والتقليب الجيد للخليط.

وفي الخطوة التالية، يتم وضع الخليط في صينية وعليهم الدقيق والبيكنج بودر وكاكاو، ثم خلط الزيت واللبن والفانيليا والبيض والسكر وبشر الليمون، على الخليط مع التقليب المستمر، ويوضع في الصينية ويدخل الفرن حتى تمام النضج، ثم يوضع في الثلاجة حتى يتم التماسك والحصول على قوام مطلوب، بعدها يُقدم للأسرة وللضيوف.

مقادير عمل قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز

كوب لبن.

3 بيضة.

2 ملعقة بيكنج بودر فانيليا.

كريم شانتيه

2 كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقة زبدة كريم كراميل.

فانيليا.

طريقة عمل قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز

يتم وضع كل المقادير في وعاء، و خلطهم جيدًا ثم إعادة فردهم في صينية، مع إدخالها الفرن، وعدم فتح الفرن على الكيك حتى يتم النضج، لمنع هبوطها، وبعدها يمكن إضافة الكريم كراميل الجاهز وعليه الكريم شانتيه.